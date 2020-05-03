Pamukkale hayallerde kaldı - Son Dakika

Pamukkale hayallerde kaldı

Kapısına kadar geldikleri Pamukkale'yi uzaktan seyredebildiler

Travertenlere uzaktan bakarak hasret gidermeye çalıştılar

DENİZLİ - Korona virüs salgını sebebiyle ziyarete kapanan Pamukkale'yi görmek isteyen vatandaşlar, kapısına kadar geldikleri travertenleri uzaktan seyrederek hasret gidermeye çalıştı.

Geçtiğimiz yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği travertenleri ile dünyaca ünlü Pamukkale geçtiğimiz ay korona virüs (Kovit-19) nedeniyle ziyarete kapatıldı. Giriş çıkışların yasak olduğu beyaz cenneti yine de görmek isteyen bazı vatandaşlar ise kapısına kadar gelip içeri giremedikleri Pamukkale'yi uzaktan seyrederek hasret gidermeye çalıştılar. Pamukkale'nin boş halini görmek isteyen bazı vatandaşlar travertenleri uzaktan seyrederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Pamukkale'nin eski, canlı halini bildiklerini söyleyen vatandaşlar bir anca korona virüs tehlikesinin geçmesini ve beyaz cennetin geçmişteki haline tekrara geri dönmesini beklediklerini ifade ettiler.

Beyaz cennete girişlerin Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklayacağı tarihte tekrar başlayacağı öğrenildi. Bölgedeki esnaf ve turizmcilerde Pamukkale'nin ziyarete açılmasını dört gözle bekliyor.

Öte yandan, eşsiz güzellikteki Pamukkale'nin son hali havadan da görüntülendi.