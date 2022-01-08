Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, 2021'de en çok ziyaret edilen yer oldu - Son Dakika

DENİZLİ'de, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, Müzeler Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 milyon 205 bin ziyaretçiyle 2021 yılında ücretli ziyaret edilen ören yerleri arasında, ilk kez 1'inci sırada yer aldı. İzmir Efes Antik kenti 673 bin ziyaretçi ile 2'nci, Nevşehir Zelve-Paşabağları ise 608 bin ziyaretçiyle 3'üncü sırada kaldı.

Beyaz travertenleriyle dünyaca bilinen Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır şifa dağıttığına inanılan ve hayranlık uyandıran beyaz travertenleri, içinde tarihi eserlerin bulunduğu Kleopatra Antik Havuzu, antik tiyatro, cehennem kapısı, Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Philippus'un mezarının da olduğu tarihi ve kültür zenginleriyle de öne çıkan Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, dünyanın birçok yerinden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.