Pamukkale ilçesindeki okullar LGS öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Pamukkale ilçesindeki okullar LGS öncesi dezenfekte edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okullarda dezenfekte çalışması yapıldı. Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede 48 okulda öğrencilerin güvenle sınava girmeleri için her türlü önlemin alındığı belirtildi. Temizlik ekiplerinin sınavın yapılacağı 20 Haziran öncesi, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girmelerini sağlamak amacıyla okullarda hummalı bir dezenfekte çalışması yaptığı kaydedildi. Kent genelinde 20 Haziran 2020 Cumartesi günü, 256 okulda 1360 derslikte, toplam 19 bin 254 öğrenci sınava gireceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı