Pamukkale karla mücadele ediyor - Son Dakika

Pamukkale karla mücadele ediyor

24.03.2021 13:24

Pamukkale karla mücadele ediyor Pamukkale Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun mesai harcadı.

Pamukkale karla mücadele ediyor

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun mesai harcadı. Belediye ekiplerince, ilçenin yüksek rakımlı mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılarak yolların kapanması önleniyor.

Mart ayının sonuna gelinirken ülkemizde olduğu gibi Denizli'de de yağışlı hava hakim oldu. Özellikle şehir merkezine yağmur olarak düşen yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. Pamukkale Belediyesi ekipleri de rakımı 1200 metre olan mahalleler ile buralara bağlanan yollarda karla mücadele çalışmaları yürüttü. Özellikle Akdere, Uzunpınar, Kurtluca ve Güzelpınar bölgesinde etkili olan kar yağışının yolları kapamaması için Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı greyder, kepçe, kurtarma aracı ve tuzlama kamyonundan oluşan filosu ile gece gündüz demeden kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Bölgedeki mahallelerde tüm yollar gece boyu açık olurken, ekipler 24 saat esasıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yollar hiç kapanmadı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin yaklaşık 1200 rakımlı mahallerinde kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "Bölgedeki vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu yerlerde yoğun mesai harcadı. Uzunpınar, Güzelpınar, Kurtluca ve Akdere bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar küreme çalışmasının yanında, gerekli olan yerlerde de tuzlama çalışmaları yapıldı. Bu mahallelerimizin yolları hiç kapanmadı. Fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Meteorolojik değerlendirmeler göz önüne alınarak bölgedeki çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Pamukkale karla mücadele ediyor
Pamukkale karla mücadele ediyor
Pamukkale karla mücadele ediyor
Pamukkale karla mücadele ediyor

Pamukkale, Denizli, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pamukkale karla mücadele ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir
HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı         
14:19
Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası son yolculuğuna uğurlandı Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası son yolculuğuna uğurlandı         
14:05
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik         
13:42
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı         
13:11
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var         
12:57
Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti         
12:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
"Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında         
11:53
Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi         
11:35
Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu         
10:50
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor         
09:40
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 14:32:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale karla mücadele ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei