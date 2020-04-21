Pamukkale misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Pamukkale misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan Pamukkale travertenlerinin daha önceden de girişe yasak olan bölgenin büyük çoğunluğu yapılan çalışmalarla beyazlamaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan Pamukkale travertenlerinin daha önceden de girişe yasak olan bölgenin büyük çoğunluğu yapılan çalışmalarla beyazlamaya başladı.

sakin geçriyor. öncesinde obembeaz sakin günlerin yaşıyro. bembeyaz grüntüsü uzaktan görüntüsüyle büyülüyor. görenleri

Koronavirüs salgınının ardından ziyarete kapanan ören yerinde ise çalışmalar sürüyor.

Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Beyaz cennet"teki sakinliğin ardından bölgedeki travertenler çevresi ve antik havuzda ekiplerin hummalı çalışması sürüyor.

Daha önceden insan girişinin olmadığı bölgelerde yapılan beyazlatma çalışmasının olumlu sonuçları alınmaya başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya mirası Pamukkale'nin eşsiz güzelliğine güzellik katmak için gece gündüz çalışmalar yapıldığını söyledi.

Dünyanın dört bir tarafındaki insanların beyaz cennetin özlemini duyduğunu anlatan Akyol, "Kovid-19 sürecinde devletin aldığı önlemler dolayısyla 19 Mart'tan buyana tüm ören yerlerinden olduğu gibi burası da ziyarete kapatıldı. O günden buyana çalışmalarımız hızla cumhurbaşkanımız ve bakanımızın kontrolünde devam ediyor. Güney kapısının asfaltlanmasına başlayacağız. ziyarete açılana kadar içeride ve dışarıdaki işlemler tamamlanacak" dedi.

Akyol, bölgede insan yoğunluğunun azalmasının ardından doğada gözle görülür şekilde bir uyanma olduğunu belirterek, "Travertenleri ve şifalı sularının yanı sıra Kleopatra Havuzu, Cehennem Kapısı, Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Philippus'un mezarı gibi pek çok tarihi zenginliği barındıran Pamukkale adeta yeniden doğuyor. Antik havuzun duvarlarındaki restorasyonu tamamlayacağız. Gece turizmi meselesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Pamukkale'nin gece ışıklandırılması sorununu dün itibariyle halledildi." diye konuştu.

Pamukkale'de yılın 365 günü planlı programlar dahilinde travertenler üzerine sular bırakıldığını ifade eden Akyol şöyle devam etti:

"Daha önceden kararmış travertenler üzerine sular plan dahilinde devam ediyor. Bu beyazlamanın koronavirüs ve ziyaretçi kapanmasıyla alakası olmayan şeyler. Bu süreçte de devam eden su bırakmalardan dolayı insanların daha önceden de girişinin yasak olduğu yerlerde güzel beyazlaşmalar var. Dolayısıyla Pamukkale'deki beyazlık oranı artarak devam ediyor. Yoksa mevcut beyazın üzerine su bırakılarak yeniden daha farklı bir beyaz oluştu algısı lütfen olmasın. İnşallah bu salgının ardından inanıyorum ki haziran başıyla birlikte hareketlenmeler başlayacaktır diye beklenti içerisindeyiz."

Pamukkale ören yerine 19 Mart'a kadar 118 bin yerli ve yabancı ziyaretçi geldiğini hatırlatarak, haziran ayından itibaren öncelikle asya ülkelerinden gelen misafirlerle birlikte hedeflenen rakamlarını yakalamayı istediklerini dile getirdi.

Pamukkale misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Koronavirüs, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:41 Kaynak: AA

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