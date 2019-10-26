Son Dakika Haberleri: Pamukkale'nin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi
Son Dakika Kültür Sanat Pamukkale'nin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi

Pamukkale'nin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi

1 saat önce

Pamukkale'nin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi Travertenler ve Hierapolis antik kenti görsel güzelliği ile kendine hayran bıraktıDENİZLİ - UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan ve travertenleri ile ünlü 'Pamukkale' ve Hierapolis antik kentinin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Pamukkale'nin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi

Travertenler ve Hierapolis antik kenti görsel güzelliği ile kendine hayran bıraktı

DENİZLİ - UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan ve travertenleri ile ünlü 'Pamukkale' ve Hierapolis antik kentinin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Denizli Pamukkale'nin meşhur travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'nin cezbeden manzarası İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile havadan görüntülendi. Havuz içerisindeki suyun rengi ise görüntüsü ile kendine hayran bıraktı.

Hierapolis antik kenti Roma döneminden sonra Bizans döneminde de çok önemli bir merkez haline gelen Hierapolis antik kenti bugün ayakta kalmayı başaran tiyatrosu ve yer yer göze çarpan sütunları ile ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Denizli'ye gelen turistler Hierapolis'i ve Pamukkale'yi hayranlıkla dolaştıkları gözlendi.

Pamukkale'nin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi

Pamukkale, Denizli, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
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