Son Dakika Haberleri: Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini yaklaşık 154 bin kişi balonda izledi
Son Dakika Genel Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini yaklaşık 154 bin kişi balonda izledi - Son Dakika

Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini yaklaşık 154 bin kişi balonda izledi

6 saat önce

Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini yaklaşık 154 bin kişi balonda izlediDENİZLİ - UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Denizli Pamukkale'de 2019 yılı Ocak-Ekim ayı döneminde yaklaşık 154 bin kişi sıcak hava balonu ile uçtu.

Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini yaklaşık 154 bin kişi balonda izledi

DENİZLİ - UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Denizli Pamukkale'de 2019 yılı Ocak-Ekim ayı döneminde yaklaşık 154 bin kişi sıcak hava balonu ile uçtu. Büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu tatilciler beyaz cennet Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini havadan izledi.

Pamukkale'de 2015 yılında başlayan sıcak hava balonları ile uçuş her yıl artarak devam ediyor.

TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu yetkililerinden alınan bilgilerde, Pamukkale çevresinde oluşturulan alanlarda 30 firmaya ait sıcak hava balonlarının gökyüzünü yükseldiği kaydedildi. Balon turu ücretinin kişi başı 180-230 dolar arasında değiştiği Pamukkale'de 2019 yılı Ocak-Ekim ayı döneminde ise 153 bin 511 turistin uçtuğu öğrenildi.

Balon turlarına katılanların büyük çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu bu oran içerisinde ise Çinli turistlerin büyük çoğunlukta olduğu aktarıldı.

Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini yaklaşık 154 bin kişi balonda izledi

Pamukkale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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