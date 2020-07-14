"Pamukkale'nin kardeşi" Altınkale 2 ay sonra misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika

"Pamukkale'nin kardeşi" Altınkale 2 ay sonra misafirlerini ağırlayacak

Sivas'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan "Altınkale"nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

Sivas'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan "Altınkale"nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

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Sivas Valisi Salih Ayhan, şehir merkezine 24 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik termal sahasındaki Altınkale'de incelemelerde bulundu.

Ayhan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivas'ın en büyük nimetlerinden olan ve turizmde çok önemli yere sahip projenin iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Altınkale'nin Sivas'ın cazibe merkezi olacağını belirten Ayhan, "Sıcak Çermik bölgesi geçmişte çok özel bir misyon üstlenmiş, tüm Sivaslıların da hikayesi olan bir yer. Burada ciddi altyapı çalışmaları yapıldı, iyi bir noktaya geldi. Yatırımcılar harikulade tesisler kazandırdı." dedi.

"Pamukkale'nin bir kardeşini de buraya yapmaya karar verdik"

Termal suyun renginden faydalanarak Altınkale projesinin hayata geçirildiğini anlatan Ayhan, "Ülkemizin gözbebeği güzel mekanlarından biri olan Pamukkale'nin bir kardeşini de burada yapmaya karar verdik. Bu termalimizin hem şifasından hem doğallığından faydalanıyoruz hem de renginden faydalanalım dedik. Projemiz anlam bulmaya başladı, renk oluşmaya başladı. Burası hakikaten Sivas'ımız açısından önemli, gözde mekanlardan, uğrak yerlerden biri olacak. Sivas, kültür turizminde çok iyi bir noktaya gelecek. İnşallah Altınkale'nin, 1-2 ay sonra bittiği zaman renk olgusunun ortaya çıkmasıyla beraber Türkiye'nin gözde ve örnek mekanlarından, gezip görülmesi gereken yerlerden biri olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Projenin birkaç ay sonra tamamlanacağını vurgulayan Vali Ayhan, vatandaşları doğa güzelliğini ve harika renk cümbüşünü görmeye davet etti.

Ayhan, Sivas'ın kültür ve turizmde hak ettiği payı alacağına inandığını belirterek, projenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Salih Ayhan, Pamukkale, Termal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Pamukkale'nin kardeşi' Altınkale 2 ay sonra misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika
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