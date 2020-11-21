Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı - Son Dakika

Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı

21.11.2020 13:17
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı, System.String[]

SİVAS'ta kaplıcalar bölgesinde yapılan, Pamukkale'deki travertenlere benzer şekilde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan 'Altınkale'nin açılışı gerçekleştirildi.

SİVAS'ta kaplıcalar bölgesinde yapılan, Pamukkale'deki travertenlere benzer şekilde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan 'Altınkale'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği'nce Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri Sivas il merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde yapıldı. Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan 'Altınkale' projesi hayata geçti. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de 'Altınkale' ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzların yapımı tamamlandı. Turizm açısından şehre değer katması beklenen proje, 40 bin metrekare alana yapıldı. Proje içinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı yer alıyor. Altınkale'ye gelenler havuzlara girip suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanabilecek. 'Altınkale'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve protokol üyeleri katıldı.

'PAMUKKALE'DEN DAHA BÜYÜK ALANA SAHİP'Açılış töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, "Sivas halkının vazgeçemediği, yıllardır çadır kültürüyle şifa aradığı sıcak çermik son yıllarda yapılan yatırımlarla kültürel dokusunu muhafaza ederek yeniden gelişmeye devam ediyor. Tabii ki pek çok hastalığa şifa olan bu kükürdümüz, yeni yatırımlarla ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmetler verecektir. Çalıştaylar yaptık, birçok alandaki ihtiyaçları tespit ettik. Bunlardan bir tanesi de termal turizmi canlandırmasıyla birlikte buranın görünürlüğünü sağlamak açısından daha önce gündem olan Altınkale'yi de gündeme aldık. Altınkale sıcak çermiği Sivas'ın adeta nazar boncuğu oldu. Altınkale projemiz, Pamukkale benzerindeki bir mantıkla kardeş kazandırdık. Birçok yerde termal var, görselliği ön plana çıkarmak da önemliydi. Yapılmaya başlandığında da buraya hafta sonları yüzlerce araç geliyordu. Jeolojik anlamda adeta açık hava müzesi haline geldi. 40 bin metre alanıyla Pamukkale'den daha büyük alana sahip. Burası birçok firmanın hafriyat döküm alanıydı, şimdi insanların gönlüne ve gözüne hoş bir şekilde hitap eden alan oldu" dedi.Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin ise, "Bugün şehrimiz ve bölgemiz için önemli bir eserin açılışı için bir aradayız. Bugün açılışını yaptığımız Altınkale projesinin ve genel olarak Sıcak Çermik'te yapılacak çalışmaların şehrimizin, ülkemizin ekonomisine ve turizmine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katkı sağlayan, emek veren, ter döken herkese de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Altınkale'yi gezdi.


Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı

Pamukkale, Termal, Çermik, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı - Son Dakika


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