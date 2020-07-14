Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor

Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyorSİVAS'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan 'Altınkale'nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket

SİVAS'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan 'Altınkale'nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

Sivas Valiliği'nce Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri Sivas il merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinde yapılıyor. Pamukkale'ye kardeş olarak hazırlanan 'Altınkale' projesi hayata geçiriliyor. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de 'Altınkale' ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yapılıyor. Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan projenin, turizm açısından şehre değer katması bekleniyor. Proje içinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı yer alıyor. Altınkale'ye gelenler havuzlara girip suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanabilecek. Sivas Valisi Salih Ayhan yapımı devam eden projeyi inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas'ın en büyük nimetlerinden birisi olan ve turizmde çok önemli olan projenin iyi bir noktaya geldiğini söyleyen Vali Ayhan Altınkale'nin Sivas'ın cazibe merkezi olacağını belirtti. Ayhan, "Sıcak Çermik bölgesi geçmişte çok özel bir misyon üstlenmiş tüm Sivaslıların da hikayesi olan bir yer. Burada ciddi altyapı çalışmaları yapıldı, iyi bir noktaya geldi. Yatırımcılar harikulade tesisler kazandırdı" dedi.

'PAMUKKALE'NİN KARDEŞİ OLACAK'

Termal suyun renginden faydalanarak Altınkale projesinin hayata geçirildiğini dile getiren Ayhan, "Ülkemizin gözbebeği güzel mekanlarından biri olan Pamukkale'nin bir kardeşini de burada yapmaya karar verdik. Bu termalimizin hem şifasından faydalanıyoruz, hem doğallığından faydalanıyoruz, hem de renginden faydalanalım dedik. Projemiz anlam bulmaya başladı, renk oluşmaya başladı. Burası hakikaten Sivasımız açısından önemli gözde mekanlardan, uğrak yerlerden birisi olacak. Sivas kültür turizminde çok iyi bir noktaya gelecek. İnşallah Altınkale 1-2 ay sonra bittiği zaman, renk olgusunun ortaya çıkmasıyla beraber Türkiye'nin gözde ve örnek mekanlarından, gezip görülmesi gereken yerlerden birisi olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Projenin birkaç ay sonra tamamlanacağını ifade eden Vali Ayhan, vatandaşları bölgeyi görmeye davet etti.

Pamukkale, Termal, Çermik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:45 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz 18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
18:45
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 19:07:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]