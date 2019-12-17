Pamukkale'nin "kardeşi" Altınkale Sivas'a değer katacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Pamukkale'nin 'kardeşi' Altınkale Sivas'a değer katacak - Son Dakika Magazin

Pamukkale'nin "kardeşi" Altınkale Sivas'a değer katacak

6 saat önce

Şehir merkezine 24 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi Maden Tetkik Arama (MTA) Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğünün sahasında çıkan kaynak sularından prototip olarak oluşturulan Altınkale'de, Pamukkale'deki travertenlerin benzeri oluşturulacak.

Pamukkale'nin

Şehir merkezine 24 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi Maden Tetkik Arama (MTA) Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğünün sahasında çıkan kaynak sularından prototip olarak oluşturulan Altınkale'de, Pamukkale'deki travertenlerin benzeri oluşturulacak.


Sudaki kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen bölge, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yapılması sonrası turizmin hizmetine sunulacak.


Altınkale'de incelemede bulunan Vali Salih Ayhan,  "Bu bölgede geçmişten bugüne güzel çalışmalar yapıldı, yeni yatırımlar oluştu. Buranın biraz görünürlüğünü ve tanınırlığını artırmak açısından rekreasyon çalışmaları yapmaktayız." dedi.


Ayhan, Altınkale'nin turizme kazandırılması için yoğun çalıştıklarını belirterek, "Altınkale, Pamukkale'nin kardeşi gibi bir tesis, mekan olacak. Burada suyun renginden faydalanıyoruz. Suyu doğal ortamına bıraktığımızda tortu oluşmakta ve sempatik bir görüntüye kavuşmakta. Burası bitince cazibe merkezi olacak. Yoldan geçenlerin, buraya ziyarete gelenlerin uğrak yeri olacak. Çalışmalarımız yüzde 70 seviyesinde tamamlandı. Yeni sezonda burada görsel bir manzara ortaya çıkacak." diye konuştu.


" Sivas'ın incisi olacak"


Sivas'ın marka değerlerinden birisinin Sıcak Çermik olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti: "Bu çalışmalarla Altınkale'nin üzerinde güzel bir de meydan oluşturulacak. Bunun yanında geleneksel çadır kültürünü de yaşatacağız. Onu da bitirmek üzereyiz. Bu bölgeye ivme kazandırıyoruz. Fonksiyonel çeşitlilik sağlıyoruz. Sıcak Çermik bölgesine çok hareketli ve güçlü alt yapı oluşturuyoruz. Altınkale bize güzel ivme kazandıracak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 milyon liralık yatırım söz konusu. Altınkale dememizin sebebi ise rengini sarıdan alması, bu nedenle böyle bir isimle adlandırmış olduk. Burası Pamukkale'ye benzer bir yapı olacak. Ona rakip değil, kardeş olacak. O Ege'nin incisi, burası da Sivas'ın incisi olacak. Buranın yapımını büyük bir keyifle takip ediyorum."


Ayhan, projeyi çok önemsediğini, turizmin hizmetine açıldığında bölgeyi taçlandırmış olacaklarını sözlerine ekledi.

Pamukkale, Termal, Çermik, Sivas, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç çılgına döndü! Soyunma odasına indi ve patladı
54 yaşındaki İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, kusursuz fiziğiyle mest etti Ciciş Esra, yılbaşı ağacının yanında beyaz bikinisiyle poz verdi İki beyin damarı birden tıkandığı için tedavi altına alınan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu oldu

Son Dakika Haberleri
18:46 Selena Gomez nasıl bir sevgili istediğini açıkladı - Son Dakika Magazin
18:17 54 yaşındaki İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, kusursuz fiziğiyle mest etti - Son Dakika Magazin
17:39 Rahmi Koç'un sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi - Son Dakika Magazin
17:35 Ciciş Esra, yılbaşı ağacının yanında beyaz bikinisiyle poz verdi - Son Dakika Magazin
17:30 Terzilik mesleğine ışık tutan malzemeler müzesini bekliyor - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:27:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale'nin "kardeşi" Altınkale Sivas'a değer katacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]