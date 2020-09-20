"Pamukkale'nin kardeşi" Altınkale'ye yoğun ilgi - Son Dakika

"Pamukkale'nin kardeşi" Altınkale'ye yoğun ilgi

Sivas'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan ve henüz tam olarak hizmete girmeyen "Altınkale"ye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sivas'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan ve henüz tam olarak hizmete girmeyen "Altınkale"ye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sivas'a önemli bir turizm değeri katacak olan Altınkale Projesi ile Sıcak Çermik Meydanı ve Çadır Alanı inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Şehir merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak bölgede Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale projesi, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Bazı bölümlerine vatandaşların girebildiği ancak tam olarak henüz hizmet vermeyen ve resmi açılışı yapılmayan Altınkale, şehir içinden ve dışından birçok ziyaretçinin akınına uğruyor.

Ziyaretçilerden Tevfik Sayaca, AA muhabirine, ilk kez geldiğini belirterek, "Bittiği zaman daha güzel olacak. Gezdim, baktım gerçekten çok güzel olmuş. Çocuklar da çok eğleniyorlar. Pamukkale'yi de gördüm. Burasının oradan daha güzel olacağına inanıyorum. Boşa akan suyumuz da bu şekilde değerlendirilmiş oldu. Güzel bir hizmet olmuş. Bu nedenle çok mutluyum." dedi.

"Doğa harikası gibi gözüküyor"

Yatırımın Sivas için çok güzel bir hizmet olduğunu vurgulayan Abdullah Gökçe de ilk kez geldiği Altınkale'yi çok beğendiğini söyledi.

Çevre düzenlemesi tamamlandığında daha da güzel bir görüntünün ortaya çıkacağını anlatan Gökçe, emeği geçenlere teşekkür etti.

Turan Yüksektepe da Sivas'a değer katacak bir hizmet olduğunu ifade ederek, "Turizm açısından da çok iyi, inşallah vatandaşlarımız da ilgi gösterir, yerli ve yabancı turistler gelir. Sivas için çok güzel bir yatırım olmuş. Doğa harikası gibi gözüküyor. Herkese gelmelerini, görmelerini tavsiye ediyorum. Suyumuz da şifalı." diye konuştu.

Altınkale'yi gezen Tamer Taşdemir de "Çok güzel, inşallah bol bol turist çekeriz. Memleketimizin ekonomisi için hayırlısı olur." dedi.

Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'ye yoğun ilgi

Pamukkale, Denizli, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Pamukkale'nin kardeşi' Altınkale'ye yoğun ilgi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti Gaziantep'te koronavirüs hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı
Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! "Gençler koronavirüsü ağır geçirmiyor" tezi çürüdü         
17:11
Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti         
15:59
Çukura düşen çaresiz karacanın yardımına yaşlı çift yetişti Çukura düşen çaresiz karacanın yardımına yaşlı çift yetişti         
15:23
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti         
14:45
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri         
12:02
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var         
20:45
Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar         
19:00
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 17:35:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Pamukkale'nin kardeşi" Altınkale'ye yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei