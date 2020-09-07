Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

SİVAS'ta, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale projesi tamamlandı. Kaplıca suyundaki kükürtün tortulaşması sağlanarak oluşturulan projede Pamukkale'deki gibi basamaklı havuzlar yer alıyor.

Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri Sivas'a yapıldı. İl merkezine 31 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde, Pamukkale'ye kardeş olarak hazırlanan Altınkale projesi tamamlandı. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yer alıyor. Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan projenin, turizm açısından kente değer katması bekleniyor. Proje içerisinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı da yer alıyor. Altınkale'ye gelenler havuzlara girerek suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanıyor.