Pamukkale'nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu - Son Dakika

Pamukkale'nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

- Pamukkale'nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu Denizli'de bir yamaç paraşütü pilotu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Pamukkale Travertenleri'nin üstünde Türk Bayrağı açarak uçuş yaptı.

- Pamukkale'nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu DENİZLİ - Denizli'de bir yamaç paraşütü pilotu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Pamukkale Travertenleri'nin üstünde Türk Bayrağı açarak uçuş yaptı. Denizli Çal İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Muzaffer Yılmaz isimli pilot Dinamit Tepesi üzerinden atlayış gerçekleştirdi. Yılmaz, atlayışının ardından yaklaşık 700 metre yüksekte Türk Bayrağı açıp yaklaşık 10 dakika boyunca Pamukkale'nin üstünde uçtu. Gökyüzünden dalgalanan Türk Bayrağını gören vatandaşlar ise pilotu alkışlayarak destek verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın

Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi

Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı