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Pamukkale semalarında yamaç paraşütünde röportaj

7 saat önce

TÜRKİYE'nin birçok kenti karla mücadele ederken Denizli'de güneşli havada yamaç paraşütü keyfi yaşanıyor.

Pamukkale semalarında yamaç paraşütünde röportaj, System.String[]

TÜRKİYE'nin birçok kenti karla mücadele ederken Denizli'de güneşli havada yamaç paraşütü keyfi yaşanıyor. Travertenleriyle ünlü Pamukkale'de 'Beyaz cennet'e kuş bakışı bakmak isteyen turistler arasında özellikle Çinliler başı çekiyor. Profesyonel pilot Mustafa Şimşek ile tandem yamaç paraşütü yapan Demirören Haber Ajansı muhabiri Ramazan Çetin de yerden 450 metre yüksekte röportaj gerçekleştirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de yamaç paraşütü keyfi sürüyor. Bazı turistler travertenler üzerinde gezerken, adrenalin tutkunları yamaç paraşütüyle beyaz cenneti kuş bakışı izliyor. Profesyonel pilot Mustafa Şimşek ile tandem yamaç paraşütüne binen DHA muhabiri Ramazan Çetin yerden 450 metre yüksekte röportaj yaptı. Şimşek, Pamukkale'ye özellikle Çin, Güney Kore, Japonya, Malezya, Tayland ve Hindistan gibi ülkelerden çok sayıda turist geldiğini belirterek, "Pamukkale travertenlerinin yaklaşık 100 metre üzerindeyiz. Özellikle Çinli turistler yamaç paraşütüne büyük ilgi gösteriyor. Yılda yaklaşık 50 bin uçuş yapılıyor. Her yıl talep artıyor. 2010 yıllarında burada 3 pilot uçuş yaparken, şimdi ise bu rakam 25'e ulaştı. Pamukkale'ye gelen turistleri biz pilotlar yamaç paraşütüne bindirerek havadan görme imkanı sağlıyoruz. Onlar da çok beğeniyor. İlk kez binenler büyük heyecan yaşıyor. Uçuşlar yaklaşık 15 dakika sürüyor" dedi.

TURİSTLER MEMNUN

Yamaç paraşütüne binen Çinli turist Chao Fu, hayatında ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını vurgulayarak, "Pamukkale'yi havadan görmek çok güzeldi. İlk kez bindim, harika bir tecrübe oldu. Burada uçmayı çok sevdim" dedi. Hindistan'dan Pamukkale'yi görmeye gelen turist Ashish Shekhar Shetty ise, Türkiye'ye ilk ziyareti olduğuna dikkat çekti ve "Pamukkale planlarımız içindeydi. Dün yağmurluydu ama bugün güneş çıktı. Hava ve Pamukkale harika. Buranın, bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Paraşütle uçmak ve Pamukkale'yi havadan görmek mükemmeldi" diye konuştu.


Pamukkale, Denizli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:48 Kaynak: DHA
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