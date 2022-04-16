Pamukkale semalarını her gün 40 sıcak hava balonu süslüyor - Son Dakika

Pamukkale ve bölgedeki antik kentleri kuş bakışı izlemek amacıyla 2012 yılında bir sıcak hava balonuyla başlayan turlar, aradan geçen 10 senede 40 balonla gerçekleşiyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi ziyaret edenler, 45 dakika boyunca travertenlerin üzerinde etkileyici bir balon turuna katılıyor. Balonlar, gün doğumundan önce travertenler bölgesindeki kalkış alanlarına getiriliyor. Uçuş için hazırlanan balonların çevresi ise tura katılmak ve uçuşları izlemek isteyenlerle doluyor.

Balonların hazırlanışını izleyen turistler daha sonra rengarenk balonlarla Kocaçukur mevkisinde fotoğraf çektiriyor.

Pamukkale'deki balon şirketinin genel müdürü Muhammet Kaplan, AA muhabirine, bölgede 19 firmanın 40 balonla turlara devam ettiğini söyledi.

Pandemiden dolayı 2 yıl düşük bir sezon yaşadıklarını ve virüsün etkisini azaltmasından dolayı turların tekrardan canlanmaya başladığını anlatan Kaplan, şunları dile getirdi:

"Sabah 04.30 gibi ofislerde toplanıyoruz. Balonları hazırlayıp alana geliyoruz. Pilotlarımız kalkış alanını belirledikten sonra uçuşu gerçekleştireceğimiz bölgede balonları şişirip uçuşa başlıyoruz. O günkü hava ve rüzgar şartlarına bağlı yaklaşık 800-1000 metre yükseklikten travertenlerin üzerinden Hierapolis Antik Kenti çevresinde uçuş yapıyoruz."

Pamukkale'nin ülkenin en fazla ziyaretçi alan ören yerlerinden biri olduğuna işaret eden Kaplan, balon turizminin de bölgeye canlılık kattığını söyledi.

Balon turuyla bölge ekonomisine önemli bir gelir sağladıklarını anlatan Kaplan, "Dünyanın birçok bölgesinden gelen misafirlerimizi sabah gün doğumunda gökyüzünde misafir ediyoruz. Salgın dünyada azaldığı için bu sene yaklaşık 150 bin misafirimizi balonda misafir etmeyi hedefliyoruz. 2022 yılının hem sektör hem de turizm adına iyi geçeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Güney Koreli Ahn Yoonjun ise Pamukkale üzerinde balonla uçmanın harika bir duygu olduğunu anlatarak, "Çok ilginç ve fantastik bir tur oldu. Pamukkale'ye ilk kez geliyorum. Uçuş güzeldi." diye konuştu.

Güney Koreli Kım Yıso da balon turunu sevdiğini belirterek, "Bu benim ilk balon turum. Harika ve etkileyici bir turdu." ifadesini kullandı.

Eşi Ryoo ile Pamukkale'ye gelen Son Hyunsu, ikinci kez Pamukkale'ye gelerek balon turuna katıldığı için mutlu olduğunu, gelecek yıl tekrar gelmeyi düşündüğünü kaydetti.