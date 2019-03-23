Son Dakika Haberleri: Pamukkale Semt Polikliniği Gece de Hizmet Verecek

Pamukkale Semt Polikliniği Gece de Hizmet Verecek

1 saat önce

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Pamukkale ilçesinde faaliyete geçen Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniğinin gece de hizmet vereceğini bildirdi.

Pamukkale Semt Polikliniği Gece de Hizmet Verecek, System.String[]
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Pamukkale ilçesinde faaliyete geçen Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniğinin gece de hizmet vereceğini bildirdi.


Milletvekili Tin, ilçede gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla buluşup istek ve taleplerini dinledi.


Pamukkale'de güzel eserlerin yapıldığını ve halktan gelen istekleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Tin, "Sağlık merkezimiz geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da hizmete girdi. Bölgedeki sağlık hizmeti açığını büyük ölçüde kapatan poliklinik saat 16: 00'a kadar hizmet veriyordu. Buradan hizmet alan vatandaşlarımızın talebi de sağlık gibi önemli bir konuda olunca hemen gereğini yaptık. Artık bu bölgede yaşayan ve yakın ilçelerden gelen vatandaşlarımız uzaktaki hastanelere gitmeden saat 24.00'a kadar görevlendirilen doktora muayene olabilecek, enjeksiyon ve pansuman yaptırabilecek." dedi.


Tin, merkezin 9 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade ederek 14 branşta poliklinik hizmeti, radyolojik görüntüleme ve laboratuvar hizmetinin verildiğini ve ayrıca ayakta fizik tedavi ünitesi ve 30 hasta kapasiteli diyaliz merkezinin yer aldığını dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:43 Kaynak: AA

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