Pamukkale Seyir Tepesi'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Pamukkale Seyir Tepesi'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor

04.05.2022 10:13
Pamukkale Seyir Tepesi'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, bayramda vatandaşların uğrak noktası oldu.

Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, bayramda vatandaşların uğrak noktası oldu.

Ramazan Bayramı'nda bölgede yoğunluk oluştuğu görüldü.

Bölgedeki giriş kapılarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'nin büyük tematik kent ormanları arasında yer alan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'na gelen misafirler dağ kızağı, zipline gibi bölümlerin tadını çıkardı.

Ayrıca kenti kuşbakışı görme şansına yakalayanlar burada bol bol fotoğraf çektirdi.

Misafirler beyaz cennet Pamukkale'yi de gezmeyi ihmal etmedi.

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Ramazan Bayramı, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pamukkale Seyir Tepesi'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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