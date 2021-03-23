Pamukkale spor kenti olacak - Son Dakika

Pamukkale spor kenti olacak

23.03.2021 11:37
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Tarih, turizm ve sağlığın merkezi olan Pamukkale, sporun da merkezi olmak için önemli bir adım attı.

Tarih, turizm ve sağlığın merkezi olan Pamukkale, sporun da merkezi olmak için önemli bir adım attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen törenle ilimize yapılacak olan yatırımların protokolü imzalanırken, ilçeye nizami futbol sahasının da bulunduğu birçok tesis yapılacak.

Şubat ayında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ağırlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir çok proje için destek istemişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Denizli'ye özel "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni" düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Milliyetçi Hareket Başkanı Ziya Gökalp, İlçe belediye başkanları AK Parti İlçe Başkanlarının da katıldığı törende Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de yer aldı.

İmzalanan protokol kapsamında Pamukkale'ye birçok spor tesisi yapılacak. Buna göre Pamukkale ilçe sınırları içinde sentetik zeminli nizami futbol sahası, soyunma odaları ve 500 seyirci kapasiteli portatif tribünü olan ve resmi müsabaka oynanabilecek nitelikte futbol sahası yapılacak. Bunun yanında salonlu Gençlik Merkezi inşa edilirken, Akvadi Parkı içinde yer alan futbol sahasının zemini yenilenecek. Yine Akvadi Parkı içinde 4 adet basketbol ve voleybol sahası ile 2 adet tenis kortu ve 5 adet de halı saha yapılacak. Ayrıca 25 mahalleye halı saha yapılmasını kapsayan protokolde 50 adet de basketbol potası yer alıyor.

Pamukkale spor kenti olacak

Pamukkale'nin turizm, tarım ve sağlık kenti olmasının yanında spor kenti olması ile ilgili çalışmaları olduğunu söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Geçen ay içerisinde Gençlik ve Spor Bakanımızı belediyemizde ağırlamıştık. Orada ilçemizin ihtiyacı olan tesislerin sunumunu yapmıştık. Sayın bakanımız konuyla yakından ilgilendi. Denizli'mize yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarının imza töreni gerçekleşti. İlçemize 500 kişilik tribünü olan, sentetik zeminli futbol sahasının yanında, salonlu Gençlik Merkezi yapılacak. Toplam da 30 halı saha ile birlikte 4 adet basketbol voleybol sahası ve 2 adet de tenis kortu yapılacak. Ayrıca 50 de basketbol potası ilçemize kazandırılacak. Bu yatırımların toplam tutarı yaklaşık 30 milyon lira olacak. Bu tesislerle birlikte Pamukkale sporla da anılan bir ilçe olacak. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin yanı sıra tüm spor dallarında altyapı potansiyelinin de ortaya çıkmasını sağlayabileceğiz. İlçemize yapılacak olan bu tesisler için Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale spor kenti olacak
Pamukkale spor kenti olacak
Pamukkale spor kenti olacak
Pamukkale spor kenti olacak

Pamukkale, Hisarcık, Turizm, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale spor kenti olacak - Son Dakika Spor


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