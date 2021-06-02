Üye Girişi
Pamukkale Teknokent Firmasından Tavas Shmyo Öğrencilerine Destek - Son Dakika

Pamukkale Teknokent Firmasından Tavas Shmyo Öğrencilerine Destek

02.06.2021 14:08
Pamukkale Teknokent Firmasından Tavas Shmyo Öğrencilerine Destek, System.String[]

Tavas SHMYO Eğitim-Öğretime Yeni Yerleşkesinde Devam EdecekTavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 bin m2 alan üzerine kurulu yeni yerleşkesinde öğrencilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla altyapısını geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Tavas SHMYO Eğitim-Öğretime Yeni Yerleşkesinde Devam Edecek

Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 bin m2 alan üzerine kurulu yeni yerleşkesinde öğrencilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla altyapısını geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Bünyesinde barındırdığı 2 bölüm ve 3 program ile gelecek nesillere sağlık sektöründe çalışabilecek genç, dinamik ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen meslek yüksekokulu bu amaçla yeni yerleşkesinde 6 laboratuvar, 9 derslik, bilgisayar laboratuvarı, okuma salonu ve öğrenci çalışma alanlarının yanında Eczane Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla sanal eczane ortamı oluşturma çalışmaları adına bir yeni adım daha attı.

Eczane Hizmetleri Bölümü Öğrencileri, Akılcı İlaç Kullanımını Destekleyen Yazılımın Saha Uygulamalarını Gerçekleştirecek

Pamukkale Teknokent bünyesindeki ALTERNET firması ile yapılan iş birliği kapsamında firma tarafından geliştirilen "İLAÇ TARİF" yazılımı firma tarafından bedelsiz kullanımını meslek yüksekokulunun hizmetine sunuldu.

ALTERNET tarafında geliştirilen "İLAÇ TARİF" yazılımı hasta-eczacı-hekim iletişimine yeni kanallar eklemeyi ve akılcı ilaç kullanımını desteklemeyi amaçlayan eczacı, akademisyen ve bilgisayar mühendisleri önderliğinde geliştirilen ve eczacılardan alınan geri beslemelerle sürekli gelişen bir yazılım sistemidir. Denizli Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan bir Teknokent firması olan ALTERNET, sağlık alanında geliştirdiği yazılımsal ve donanımsal çözümlerle sağlık personeli ile hasta arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi konusunda katkılar sunmaktadır. Sektörün ihtiyaçlarını yetiştirdiği öğrencilerle karşılamayı amaç edilen PAÜ Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, aynı alanda hizmet veren ALTERNET firmasına katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kullanım sonrası vereceği geribildirim ile katkı sunmayı planlamaktadır.

Rektör Kutluhan: "Ortak akıl ve fikir birliği çerçevesinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: "Pamukkale Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının saha uygulamalarının Pamukkale Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi projenin tüm paydaşlarına olumlu katkılar sunacağı inancındayım. Pamukkale Üniversitesi olarak iş birliğine önem veren yönetim anlayışımız, bu doğrultuda devam edecek; bu tür iş birlikleri sayesinde kazanan hep ülkemizin olacaktır. Teknokentler, kuruluş amaçları gereği, üniversitelerin destekleriyle, bilimde yaşanan yeni teknikleri ve cihazları kullanarak yüksek kalite ve verimde, sanayinin ihtiyaç duyduğu nihai ürünün ortaya koyulmasına katkı sağlamaktadır. Pamukkale Teknokentimiz diğer paydaşlarımız ve burada faaliyet gösteren firmalarımız ortak akıl ve fikir birliği çerçevesinde ülkemizde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının sayısı ve niteliğinin arttırılmasına destek vermeye devam edecektir. Pamukkale Teknokent bünyesinde çalışmalarını yürüten firmalarımızdan biri olan ALTERNET'in hastaların, akılcı ilaç kullanımına destek olacak yazılımın Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde uygulanacak olmasından dolayı oldukça mutluyuz. Yazılımı geliştiren ve bizlerin kullanımına sunan firmamıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki Yüksekokulumuz bünyesinde gerçekleştirilecek saha uygulamaları ile "İLAÇ TARİF" yazılımı gelişimi devam ettirilerek, hasta-eczacı-hekim arasındaki koordinasyonu arttıracak; ilaçların doğru dozlarda kullanılmasına yardımcı olarak hastaların tedavilerinde önemli roller üstlenecektir. "

Pamukkale Teknokent Firmasından Tavas Shmyo Öğrencilerine Destek

Araştırma Geliştirme, Pamukkale, Rektör, İlaç, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Pamukkale Teknokent Firmasından Tavas Shmyo Öğrencilerine Destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

140 bin TL'lik ayakkabı 140 bin TL'lik ayakkabı "Made in Türkiye" etiketiyle görücüye çıktı 1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu bulan Yemenli balıkçıların hayatı değişti 1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu bulan Yemenli balıkçıların hayatı değişti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu! Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!

Son Dakika Haberleri
16:08 Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi pandemi kısıtlamaları yüzünden değişti
16:06 140 bin TL'lik ayakkabı "Made in Türkiye" etiketiyle görücüye çıktı
15:52 1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu bulan Yemenli balıkçıların hayatı değişti
15:47 Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı
15:47 Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti
15:46 Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı
15:24 146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi alınmayacak
15:23 Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı
15:20 Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı
15:06 Ergin Ataman'ın kızlarından Almanya'ya sert tepki: Bize ırkçılık yapıldı!
Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi pandemi kısıtlamaları yüzünden değişti Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi pandemi kısıtlamaları yüzünden değişti         
16:08
Bisikletine astığı Bisikletine astığı "iş arıyorum" pankartıyla sokak sokak gezdi!         
15:55
Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı         
15:48
Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı         
15:47
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı         
14:49
Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?         
14:21
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!         
13:34
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi         
11:57
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 16:12:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale Teknokent Firmasından Tavas Shmyo Öğrencilerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement