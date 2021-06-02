Pamukkale Teknokent Firmasından Tavas Shmyo Öğrencilerine Destek - Son Dakika

Tavas SHMYO Eğitim-Öğretime Yeni Yerleşkesinde Devam Edecek

Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 bin m2 alan üzerine kurulu yeni yerleşkesinde öğrencilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla altyapısını geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Bünyesinde barındırdığı 2 bölüm ve 3 program ile gelecek nesillere sağlık sektöründe çalışabilecek genç, dinamik ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen meslek yüksekokulu bu amaçla yeni yerleşkesinde 6 laboratuvar, 9 derslik, bilgisayar laboratuvarı, okuma salonu ve öğrenci çalışma alanlarının yanında Eczane Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla sanal eczane ortamı oluşturma çalışmaları adına bir yeni adım daha attı.

Eczane Hizmetleri Bölümü Öğrencileri, Akılcı İlaç Kullanımını Destekleyen Yazılımın Saha Uygulamalarını Gerçekleştirecek

Pamukkale Teknokent bünyesindeki ALTERNET firması ile yapılan iş birliği kapsamında firma tarafından geliştirilen "İLAÇ TARİF" yazılımı firma tarafından bedelsiz kullanımını meslek yüksekokulunun hizmetine sunuldu.

ALTERNET tarafında geliştirilen "İLAÇ TARİF" yazılımı hasta-eczacı-hekim iletişimine yeni kanallar eklemeyi ve akılcı ilaç kullanımını desteklemeyi amaçlayan eczacı, akademisyen ve bilgisayar mühendisleri önderliğinde geliştirilen ve eczacılardan alınan geri beslemelerle sürekli gelişen bir yazılım sistemidir. Denizli Pamukkale Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan bir Teknokent firması olan ALTERNET, sağlık alanında geliştirdiği yazılımsal ve donanımsal çözümlerle sağlık personeli ile hasta arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi konusunda katkılar sunmaktadır. Sektörün ihtiyaçlarını yetiştirdiği öğrencilerle karşılamayı amaç edilen PAÜ Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, aynı alanda hizmet veren ALTERNET firmasına katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kullanım sonrası vereceği geribildirim ile katkı sunmayı planlamaktadır.

Rektör Kutluhan: "Ortak akıl ve fikir birliği çerçevesinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: "Pamukkale Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının saha uygulamalarının Pamukkale Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi projenin tüm paydaşlarına olumlu katkılar sunacağı inancındayım. Pamukkale Üniversitesi olarak iş birliğine önem veren yönetim anlayışımız, bu doğrultuda devam edecek; bu tür iş birlikleri sayesinde kazanan hep ülkemizin olacaktır. Teknokentler, kuruluş amaçları gereği, üniversitelerin destekleriyle, bilimde yaşanan yeni teknikleri ve cihazları kullanarak yüksek kalite ve verimde, sanayinin ihtiyaç duyduğu nihai ürünün ortaya koyulmasına katkı sağlamaktadır. Pamukkale Teknokentimiz diğer paydaşlarımız ve burada faaliyet gösteren firmalarımız ortak akıl ve fikir birliği çerçevesinde ülkemizde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının sayısı ve niteliğinin arttırılmasına destek vermeye devam edecektir. Pamukkale Teknokent bünyesinde çalışmalarını yürüten firmalarımızdan biri olan ALTERNET'in hastaların, akılcı ilaç kullanımına destek olacak yazılımın Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde uygulanacak olmasından dolayı oldukça mutluyuz. Yazılımı geliştiren ve bizlerin kullanımına sunan firmamıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki Yüksekokulumuz bünyesinde gerçekleştirilecek saha uygulamaları ile "İLAÇ TARİF" yazılımı gelişimi devam ettirilerek, hasta-eczacı-hekim arasındaki koordinasyonu arttıracak; ilaçların doğru dozlarda kullanılmasına yardımcı olarak hastaların tedavilerinde önemli roller üstlenecektir. "