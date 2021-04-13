Pamukkale travertenleri moda çekimlerine ev sahipliği yapıyor

Tasarımcı Murat Aytulum 'Self Discipline' çekimleri için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerini seçti.

Tasarımcı Murat Aytulum; Fall Winter 21/22 'Self Discipline' koleksiyonu için UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınan Pamukkale travertenlerini seçti. Müzik direktörlüğünü Gökhan Kırdar'ın üstlendiği 20 çok özel parçadan oluşan vegan ve yıkanabilir koleksiyon, 13-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Fashion Week Istanbul kapsamında 15 Nisan Saat 12.30'da modaseverlerle buluşacak. - İSTANBUL