Üye Girişi
Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu - Son Dakika

Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu

10.11.2021 20:05

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri bölgesinde bulunan siyam ikizi kaplumbağalar, Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) koruma altına alındı.

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri bölgesinde bulunan siyam ikizi kaplumbağalar, Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) koruma altına alındı.

Gezi için travertenlere giden bir turist, bölgede yürüdüğü sırada yerde kaplumbağa yavrusunu fark etti.

Vücutları yapışık iki başlı kaplumbağa, haber verilmesi üzerine Pamukkale'ye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Daha sonra PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale'ye teslim edilen yapışık kaplumbağalar, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Prof. Dr. Başkale, gazetecilere, henüz 2-3 aylık olduğunu değerlendirdikleri kara kaplumbağasını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yapışık haldeki kaplumbağayı bir süre inceleyeceklerini belirten Başkale şunları kaydetti:

"Yakından baktığımızda bu türün siyam ikizi olduğunu da görebiliyoruz. Biraz daha detaylı bakınca mide kısmından başlamak üzere sindirim sisteminin tek bir açıkla dışarıya çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde arka bacaklarda tek bir bireye aitmiş gibi görünüyor. Böyle bir türün doğada yaşaması çok zor. Biz de bu siyam ikizi kaplumbağaları laboratuvarımızda yaşatmaya çalışacağız, umarım başarılı oluruz."

Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu
Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu
Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu
Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu
Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu
Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu
Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu
Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pamukkale, Denizli, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor 21:03 Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor 20:31 Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi 20:12 Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı 19:08 Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi 16:22 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi

Son Dakika Haberleri
21:03 Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor
20:56 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
20:45 Azerbaycan tezkeresi, Meclis'ten geçti! Türk askeri 1 yıl daha bölgede olacak
20:37 Okula geç kalan öğrenci, sirenleri duyunca sağanak yağmura rağmen saygı duruşunda bekledi
20:30 Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor
20:14 Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı
20:12 PSG'de takım arkadaşını demir çubukla dövdürten futbolcu tutuklandı! Saldırının sebebi şaşkınlık yarattı
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi
20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
19:17 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum
Pelkas'ın arkadaşı listesinin ilk sırasında! Fenerbahçe, Attila Szalai'ın alternatifini buldu Pelkas'ın arkadaşı listesinin ilk sırasında! Fenerbahçe, Attila Szalai'ın alternatifini buldu         
21:08
Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektup hakkında konuştu: Artık kimse bilmiyorduk diyemez Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektup hakkında konuştu: Artık kimse bilmiyorduk diyemez         
21:02
Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı         
20:14
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı         
20:11
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı         
18:24
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Atatürk'ün ilk kez göreceğiniz kişisel eşyaları ziyarete açıldı! En çok kanlı mendili dikkat çekti Atatürk'ün ilk kez göreceğiniz kişisel eşyaları ziyarete açıldı! En çok kanlı mendili dikkat çekti         
16:32
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı         
11:08
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 21:23:56. #1.11#
SON DAKİKA: Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement