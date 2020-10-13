Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır - Son Dakika

Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır

13.10.2020 15:30
Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır, System.String[]

SİVAS, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale projesi tamamlandı.

SİVAS, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale projesi tamamlandı. Vali Salih Ayhan, "İnşallah 10-15 gün sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisiyle karşılaştık. Buraya adeta bir renk ve heyecan verdi. İnsanların buraya gelmesi için güzel bir sebep oldu" dedi.

Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri olan Altınkale'de çalışmalar tamamlandı. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yapıldı. Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan projenin, turizm açısından Sivas'a değer katması bekleniyor. Altınkale'nin ekim ayının sonuna doğru açılışının yapılması hedefleniyor. Sıcak Çermik Kaplıcaları'ndaki uygulamaları yerinde inceleyen Vali Salih Ayhan, yetkililerden ve yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'SİVAS'A DEĞER KATACAK'Altınkale Projesi'nin Sivas'a değer katacağını ifade eden Vali Ayhan, "Sivas'ın önemli turizm noktalarından birisi olan termal bölgesindeyiz. Burası hakikaten şifa kaynağıdır. İnsanın ruhunu dinlendiren bir mekandır. Turizm çeşitliliğini biraz daha artırmak anlamında termal özelliğinden faydalanarak, kükürtün renginden faydalanarak, Pamukkale'ye benzer Altınkale projesini yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisiyle karşılaştık. Buraya adeta bir renk ve heyecan verdi. İnsanların buraya gelmesi için güzel bir sebep oldu" dedi.AY SONUNDA AÇILACAKAltınkale Projesi'nin ay sonunda hizmete açılacağını söyleyen Ayhan, "Türkiye'nin, Anadolu'nun ortasında Sivas'ımızda bu güzellikleri toplumumuza sunmak bizim vazifemiz. Burada güzel bir çalışma yürütülmektedir. Pamukkale'nin beyazı, termalimizin sarısından faydalanarak buradaki Altınkale'miz sadece Sivas'ın değil, ülkemizin de önemli bir turizm değeri oldu. Burası Sivas termal turizmi açısında da cazibe merkezi olacak. Yüksek Hızlı Tren ile birlikte Sivas yoğun bir ziyaretçi beklemekte, bunun içinde gerekli altyapı çalışmalarını yürütmekteyiz. Güzel bir iş ortaya çıktı. Bu kadar ilgi beklemiyorduk. Vatandaşımızın ilgisi arttıkça da daha iyi neler yapabiliriz diye bunun üzerinde beyin fırtınası yapmaktayız. 15-20 güne açılışını yapacağız ama 2021 yılından itibaren burası çok yoğun bir şekilde misafirlerini ağırlayacak" diye konuştu.SERPİNCİK GÖLETİ TURİZME KAZANDIRILIYORVali Salih Ayhan, ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu ile birlikte il merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik Göleti'nde de incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, Serpincik Göleti'nin de turizme kazandırılması için proje hazırlanacağını belirtti.

Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır
Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır
Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır
Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır
Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır
Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır
Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır
Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır
Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır

Pamukkale, Turizm, Termal, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pamukkale travertenlerinin benzeri 'Altınkale' açılışa hazır - Son Dakika

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