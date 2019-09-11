Son Dakika Haberleri: Pamukkale Turizm'in sahibi son yolculuğuna uğurlandı
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Pamukkale Turizm'in sahibi son yolculuğuna uğurlandı

37 dakika önce

Pamukkale Turizm'in sahibi son yolculuğuna uğurlandı Denizli'nin sevilen isimlerinden Cafer Sadık Bababalım toprağa verildiDENİZLİ - İzmir'de hayatını kaybeden Denizlili iş insanı Cafer Sadık düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pamukkale Turizm'in sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin sevilen isimlerinden Cafer Sadık Bababalım toprağa verildi

DENİZLİ - İzmir'de hayatını kaybeden Denizlili iş insanı Cafer Sadık düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de tedavi gören 92 yaşındaki Cafer Sadık Bababalım, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Pamukkale Turizm'in kurucusu ve sahibi Babalım için ikindi namazına müteakip Pamukkale ilçesi Denizli Müftü Ahmet Hulisi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı. Babalım gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bababalım Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta toprağa verildi.

Pamukkale Turizm'in sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Pamukkale Turizm, Denizli, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:19 Kaynak: İHA
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