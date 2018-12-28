Pamukkale Üniversitesi'nden Köy Okullarına Gönül Köprüsü

Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Kale
Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Her İlmek, Bir Yürek" projesi çerçevesinde Belenköy'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yardımda bulundu.
PAÜ Kale Meslek Yüksekokulu Öğrenci Topluluğu Başkanı Ayşe Güneş
ile İşletme Yönetimi 2. sınıf öğrencisi Sevda Sönük'ün yürüttüğü proje kapsamında Belenköy Mahallesi'ndeki öğrencilerin spor faaliyetleri için ihtiyaç duydukları malzemeler, okul üniforması, eşofman takımı ve spor ayakkabısı karşılandı.
"Her İlmek Bir Yürek" projesi kapsamında PAÜ Kale Meslek Yüksekokulu'nun farklı bölümlerinde eğitim gören 25 üniversite öğrencisinin ördüğü atkı ve bereler, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.
Gönül köprüsü
İşletme Yönetimi öğrencisi Sevda Sönük, önce Belenköy'de yer alan okul yönetimi ile görüşerek, öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve bu ihtiyaçları karşılamak üzere yardım topladıklarını belirterek, "Bu proje ile toplumda yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi ve toplumsal duyarlılığın arttırılmasını hedefledik. Bu projede katkısı bulunan PAÜ Kale Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'e, projenin yürütülmesinde desteğini esirgemeyen Öğretim Görevlisi Dilek Şenel'e, Öğretim Görevlisi Ayça Karahan'a, Kale Meslek Yüksekokulu Sekreteri Önder Öğmen'e, emeklerini, ilmeklerini ve gönüllerini bizden esirgemeyen başta Ayşe Güneş olmak üzere diğer öğrenci arkadaşlarıma destek ve yardımlarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim." diye konuştu.
PAÜ Kale Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz de, "Merhamet en etkili silahtır, kalbe kadar işler, iyileşmesi imkansız iyilik yaraları açar. Böylesine diğerkam ve empati sahibi öğretim görevlilerimiz, öğrencilerimiz ve personelimiz olduğu için çok gururluyuz. 'Bir insan acı duyuyorsa canlıdır, başkasının acısını duyuyorsa insandır' diyor Tolstoy. Biz de Belenköy'deki kardeşlerimizi yüreğimizden hissettik, kalben yanlarında olalım diye bir ilmek bir yürek olduk, buralara geldik. Buradaki küçük kardeşlerimizin, bundan sonraki tüm yaşamlarının sağlıklı ve başarılarla dolu olmasını temenni ediyor, çok duyarlı hocalarımıza ve öğrencilerimize tekrar çok teşekkür ediyorum." dedi.