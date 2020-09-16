DENİZLİ PAÜ'nün roket takımı, TEKNOFEST 2020'ye damga vurdu - Son Dakika

DENİZLİ PAÜ'nün roket takımı, TEKNOFEST 2020'ye damga vurdu

PAÜ'nün roket takımı, TEKNOFEST 2020'ye damga vurduPAMUKKALE Üniversitesi (PAÜ) Hazar Roket Takımı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 2020'de Orta ve Yüksek İrtifa Roket kategorilerinde en yüksek puanları alarak her iki kategorinin de birincisi oldu.

PAÜ'nün roket takımı, TEKNOFEST 2020'ye damga vurdu

PAMUKKALE Üniversitesi (PAÜ) Hazar Roket Takımı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 2020'de Orta ve Yüksek İrtifa Roket kategorilerinde en yüksek puanları alarak her iki kategorinin de birincisi oldu.

PAÜ Mühendislik Fakültesi'nde okuyan öğrenciler tarafından 2018'de kurulan Hazar Roket Takımı, ürettikleri roketle, TEKNOFEST 2020'ye katıldı. Hazar Roket Takımı, Aksaray Hisar Roketsan Atış Tesislerinde yapılan yarışmalarda bin metre Orta ve 6 bin metre Yüksek İrtifa Kategorilerinde Türkiye birincisi olmayı başardı.

PAÜ'nün ekibi bu yıl TEKNOFEST Roket Yarışması'na özel olarak verilen En İyi Tasarım Ödülü'nün de sahibi oldu. Hazar Roket Takımı geçtiğimiz yıl aynı yarışmada, Yüksek İrtifa kategorisinde Türkiye birinciliğini elde etmişti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ekibin elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Takımızın elde ettiği bu başarı, ortak akıl, bilgi ve tecrübenin en nihayetinde başarıyı getireceğini bizlere göstermektedir" dedi.

DENİZLİ PAÜ'nün roket takımı, TEKNOFEST 2020'ye damga vurdu

Mühendislik Fakültesi, Havacılık, Roket, Uzay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ PAÜ'nün roket takımı, TEKNOFEST 2020'ye damga vurdu - Son Dakika

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