PAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimine devam eden 25 yaşındaki Büşra Erkek, aniden rahatsızlandı. Genç kızın fenalaştığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım talep etti. Sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Büşra Erkek, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç kız, Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üniversiteli Kübra kalbine yenildi - Son Dakika

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