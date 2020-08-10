Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı
YÖK: "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.
YÖK: "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:02
Kaynak: İHA
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