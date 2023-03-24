Pamukkale Üniversitesi'nde kendisini dördüncü aşağı bırakan öğrenci ağır şekilde yaralandı - Son Dakika
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Pamukkale Üniversitesi'nde kendisini dördüncü aşağı bırakan öğrenci ağır şekilde yaralandı

24.03.2023 13:48
Pamukkale Üniversitesi'nde kendisini dördüncü aşağı bırakan öğrenci ağır şekilde yaralandı

Pamukkale Üniversitesi'nde 2021 yılında bir öğrencinin intihar ederek yaşamına son verdiği Eğitim Fakültesi'nde, dördüncü kattan aşağıya atlayan son sınıf öğrencisi ağır şekilde yaralandı. Üzerine düştüğü ağaç sayesinde ölümden ucu ucuna kurtulmayı başaran öğrenci, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor.

Pamukkale Üniversitesi'nin Çamlaraltı Mahallesi'nde bulunan merkez yerleşkesinde meydana gelen olayda, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Hasan K., eğitim gördüğü fakültesinin 4. katına çıktı. Herkesin içinde kendisini camdan aşağıya bırakan Hasan K., ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çevredeki öğrenciler, ağır yaralanan Hasan K.'ya müdahale ederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Hasan K.'ya yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağacın üzerine düşmesi sonucu ölümden kurtulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan K., yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AYNI FAKÜLTEDE DAHA ÖNCE İNTİHAR YAŞANMIŞTI

PAÜ, 8 Aralık 2021 tarihinde Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 1. sınıf öğrencisi Musa Enes Pekdemir'in intiharıyla sarsılmıştı. Dersten çıktıktan sonra, eğitim gördüğü binanın 4. kat boşluğundan kendisini aşağı bırakan Pekdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Fakülte yönetimi olayın yaşandığı bölgede önlem aldı. Binaya yüksekten düşme hızını yavaşlatan ve şiddetli darbe almasını önleyen güvenlik ağı sistemi kurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: İHA
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Pamukkale Üniversitesi, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pamukkale Üniversitesi'nde kendisini dördüncü aşağı bırakan öğrenci ağır şekilde yaralandı - Son Dakika


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