Pamukkale ve Leodikya girişleri kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Pamukkale ve Leodikya girişleri kapatıldı - Son Dakika

Pamukkale ve Leodikya girişleri kapatıldı

13 dakika önce

Pamukkale ve Leodikya girişleri kapatıldı Pamukkale'yi gezmek için az sayıdaki turist ülkelerine geri döndü 2019'da 2 milyon 500 bin turistin geldiği Pamukkale 2020'de bomboş kaldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve her yıl milyonlarca yerli, yabancı turisti ağırlayan Pamukkale ile...

Pamukkale ve Leodikya girişleri kapatıldı

Pamukkale'yi gezmek için az sayıdaki turist ülkelerine geri döndü

2019'da 2 milyon 500 bin turistin geldiği Pamukkale 2020'de bomboş kaldı

DENİZLİ - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve her yıl milyonlarca yerli, yabancı turisti ağırlayan Pamukkale ile Leodikya korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatıldı. Bölgeye gelen ve çoğunluğu yabancı olan az sayıdaki turistin ise gezi programını iptal ederek ülkelerine geri döndüğü öğrenildi.

2019 yılında tarihi bir rekor kırarak 2 milyon 500 binin üzerinde turist ağırlayan travertenleri ile ünlü Pamukkale'ye korona virüsünün dünyada küresel bir tehlikeye dönüşmesinin ardından gelen ziyaretçi sayısı gözle görülür şekilde azaldı. Türkiye'nin bir dizi önlem aldığı virüse karşı tedbirler kapsamında ören yerlerinin ziyaretçi girişine kapatılması kararı üzerine Pamukkale ile hemen yanı başındaki Leodikya'ya da girişler Mart ayı sonuna kadar durduruldu.

Virüs tehlikesinin baş göstermesinin ardından Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Pamukkale'de alınan karar en çok turizmcileri etkiledi. Tur ve gezi kapsamında Denizli'ye gelen ve konaklamaya başlayan turistler Pamukkale'nin kapatılması kararı üzerine ülkelerine dönmeye başladı. Acenteler aracılığı ile tur satın alan az sayıdaki turistler ise ziyaret programlarını iptal etti.

Pamukkale ve Leodikya girişleri kapatıldı

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro! Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!         
22:48
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi         
20:06
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:33
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım         
19:25
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu         
18:57
Glasgow Rangerslı taraftarlar, Caleb Ekuban'ın transfer edilmesini istemiyor Glasgow Rangerslı taraftarlar, Caleb Ekuban'ın transfer edilmesini istemiyor         
18:48
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek         
17:49
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı         
17:40
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması         
17:32
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı         
16:46
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı         
16:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 13:09:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale ve Leodikya girişleri kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]