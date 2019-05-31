Pamukkale'ye giden yolu ikinci kez trafiğe kapattılar

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan, travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale
'ye ulaşımı sağlayan karayolu, mülk sahibi olduklarını belirten 45 kişi tarafından, kasalarla ikinci kez çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Grubun avukatı, kamulaştırma yapılıp, müvekkillerinin haklarının ödenmemesi durumunda Pamukkale yolunu paralı hale getireceklerini söyledi. 3 saat süren çaba sonucunda ikna edilen grup, yolu tekrar trafiğe açtı.
Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu geçen 17 Nisan'da mülk sahibi olduklarını belirten 45 kişi tarafından yola kasalar konularak kapatıldı. Bu ilk eylemin ardından haklarını alamadıklarını iddia eden kişiler, bugün saat 06.00 sıralarında karayolunun 300 metrelik kısmını tekrar plastik kasalarla trafiğe kapatıp, 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazılı pankart astı. Pamukkale'ye girmek üzere gelen tur otobüslerini ve diğer araçları, tali yola sevk eden kalabalık, tapulu arazilerinden geçen yolun kamulaştırılmasını ve paralarının ödenmesini isteyip, haklarını alıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.
Yolu kapatan grubun avukatı Ülkü Aytan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pamukkale girişindeki, Akköy
Kavşağı'ndan Pamukkale yönüne doğru karayolunda 3 bin 500 metrekare alan 45 hak sahibine aittir. Ancak, bugüne kadar herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmamıştır. Bu nedenle hak sahipleri arsalarına sahip çıkmak için ikinci kez yolu trafiğe kapatttı. Amacımız trafiği engellemek değildir. 3996 sayılı Yap-İşlet-Devret Kanunu kapsamında biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ramazan Bayramı
'ndan sonra hak sahipleri için arsalarını kullanabilmeleri için başvurumuzu yapacağız ve yolu paralı hale getireceğiz. Göcek
Tüneli ve diğer paralı yollar gibi yapmayı planlıyoruz. Yasal prosedür neyse uygulayıp, yolu paralı hale getireceğiz. Şirket kurup, 45 ortak da hazır, yolun paralı geçiş sistemine geçmesi için gerekli girişimleri yapacağız" dedi.
JANDARMA YOLU AÇTI
Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle mağdur olan sürücülerin ihbarı üzerine Pamukkale girişine polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Polis
ekipleri karayolunda önlem alırken, jandarma ekipleri de yolu kapatan grubu ikna etmeye çalıştı. Ancak 3 saat sonra güçlükle ikna edilen kalabalık yoldan ayrılırken, jandarma ekipleri de kasaları kaldırıp, karayolu tekrar trafiğe açtı.
- Denizli