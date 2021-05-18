Pamukkale'yi 19 Mayıs coşkusu sardı - Son Dakika

Pamukkale'yi 19 Mayıs coşkusu sardı

18.05.2021 18:28
Pamukkale'yi 19 Mayıs coşkusu sardı, System.String[]

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için gençlere özel etkinlik programı düzenledi.

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için gençlere özel etkinlik programı düzenledi. İlçenin 7 farklı noktasında 5 ayrı dalda yapılan yarışmalarda gençler büyük heyecan yaşadı.

Pamukkale Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili olarak "Gençler Yarışarak Eğleniyor" sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Siteler Mahallesi Kuruçay pazar yeri, Kuşpınar pazar yeri, Fatih kapalı pazar yeri, Aktepe Akvadi Parkı, Kınıklı Mahallesi AKUT Park, Pamukkale Kocaçukur Tesisleri ve Zümrüt Mahalle muhtarlığı parkında gençler için çeşitli dallarda yarışmaların düzenlendiği stantlar hazırlandı. Pamukkaleli gençler burada futbol ve basketbol dallarında şut yarışmasının yanı sıra barfiks, ip atlama, dart ve hemsball branşlarında hünerlerini sergileme imkanı buldular. Bu dallarda yapılan yarışmalar sonunda her branşta ilk 10'a giren gençler 19 Mayıs 2021 tarihinde saat 17.00'de Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesinde düzenlenecek olan final grubuna kalma başarısını göstermiş olacak.

Finallerde de dereceye girecek olan kişilere çeşitli hediyeler verilecek. Pamukkale Belediyesi, tüm etkinliklerde korona virüs önlemlerini alırken, tüm malzemeler her yarışmacı için tek tek dezenfekte edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, etkinlik alanlarını ziyaret ederek gençlerle bir araya gelip onların bayramlarını kutladı. Başkan Örki, dart atışı, basketbol ve futbolda şut atışı da yaptı. Pamukkale Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılan gençlerden Utku Doğan, Ümit Akkaya, Emre Kölem ve Sümeyra Akan, bu imkan için Pamukkale Belediyesi'ne ve Başkan Avni Örki'ye teşekkür ettiler.

"Gençlerimiz bizim her şeyimiz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın farklı yaşanmasını istediklerini ifade ederek, "Gençler bizim geleceğimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilçemizde farklı yaşansın istedik. Korona virüs önlemlerini alarak bir dizi etkinlikler düzenledik. Kademeli normalleşme dönemine denk gelmişken gençlerimizin bu 19 Mayıs'ı farklı kutlamasını istedik. Çeşitli dallarda yarışmaların yanı sıra iyi zaman geçirebilecekleri oyunlar da yer aldı. Etkinliğimize katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Branşlarda ilk 10'a giren gençlerimizi 19 Mayıs günü belediyemizde düzenlenecek olan final müsabakalarında bir kez daha yarışma imkanı sağlayarak dereceye girenlere çeşitli ödüller vereceğiz. Bu vesile ile bir kez daha tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale'yi 19 Mayıs coşkusu sardı
Pamukkale'yi 19 Mayıs coşkusu sardı
Pamukkale'yi 19 Mayıs coşkusu sardı
Pamukkale'yi 19 Mayıs coşkusu sardı
Pamukkale'yi 19 Mayıs coşkusu sardı
Pamukkale'yi 19 Mayıs coşkusu sardı
Pamukkale'yi 19 Mayıs coşkusu sardı

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Pamukkale, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale'yi 19 Mayıs coşkusu sardı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Oto galerici, komşu esnaflar tarafından iş yerinde asılı halde ölü bulundu Oto galerici, komşu esnaflar tarafından iş yerinde asılı halde ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı! Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu! Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!         
18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı         
18:26
Premier Lig'e Milli Takım'dan bir yıldız daha gidiyor! Mert Müldür için İngiliz devi harekete geçti Premier Lig'e Milli Takım'dan bir yıldız daha gidiyor! Mert Müldür için İngiliz devi harekete geçti         
18:04
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Termometreler 40 dereceyi gördü, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti Termometreler 40 dereceyi gördü, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti         
17:29
Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı         
17:10
İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz         
17:02
Eşinin kullandığı traktörün altında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi Eşinin kullandığı traktörün altında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:44
Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
16:17
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 18:56:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale'yi 19 Mayıs coşkusu sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement