Son Dakika Haberleri: Pamukkale'yi 6 ayda 1 milyon turist gezdi
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Pamukkale'yi 6 ayda 1 milyon turist gezdi

16 dakika önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi yılın ilk 6 ayında 1 milyon ziyaretçi gezdi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi yılın ilk 6 ayında 1 milyon ziyaretçi gezdi.
Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle her mevsim ziyaretçileri kendine çeken ve "beyaz cennet" olarak adlandırılan Pamukkale, yaz sezonunda da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Hafta içi ve hafta sonunda uğrak tatil rotaları arasında yer alan Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenlerde yürümenin ve şifalı sularına girmenin tadını çıkartıyor.
"2019 yılının turizm sezonu çok bereketli geçiyor"
Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pamukkale'deki hareketliliğin gözle görülür şekilde arttığını söyledi.
Giriş kapılarından alınan rakamların mutluluk verici olduğunu belirten Şen,"2019 yılının turizm sezonu çok bereketli geçiyor. Bölgemize inanılmaz bir turist hareketliliği yaşanıyor. Yılın ilk 6 ayına baktığımızda beyaz cennete gelen turist sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 780 bin ziyaretçi sayımız vardı. Geçen seneye göre yüzde 23'lük bir artış sağlamışız. Yıl sonuna kadar 3 milyon turisti ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi
Şen, Pamukkale'de gece ışıklandırma çalışması yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurduklarını, buranın gece ziyaretine açılması halinde bölgeye gelen turist sayısının artacağını kaydetti.
Pamukkale'yi 6 ayda 1 milyon turist gezdi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:44 Kaynak: AA
Kültür Sanat
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