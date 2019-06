Pamukkale'yi 6 günde 80 bin turist gezdi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin adeta akınına uğruyor.Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle yılın her günü ziyaretçileri ağırlayan Pamukkale, bayram tatilinde en yoğun günlerini yaşıyor.Çoğunlukla komşu illerden araçlarıyla gelenler, Pamukkale Mahallesi girişinde yoğunluk oluşturdu.Vatandaşlar, araç kuyruğu nedeniyle mahalleye girmek için zaman zaman beklemek zorunda kaldı.Travertenlerin giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma ekibi görev yaptı.Pamukkale'yi görmek için dünyanın dört bir yanından gelen yabancı turistlere bayram tatilini fırsat bilen yerli turistler de eklenince, ören yerinde adeta adım atacak yer kalmadı.Travertenlerde fotoğraf çektiren yerli ve yabancı konuklar havuzlara girerek, termal su ve çamurdan yararlanıyor. Bereketli bir sezon" Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı turizm sezonunun bereketli geçtiğini ve yıl boyunca birçok misafir ağırlayan Pamukkale'nin Ramazan Bayramı'nda da ilgi odağı olmaya devam ettiğini söyledi.Şen, şu anda bölgede çok ciddi bir yoğunluk olduğunu belirterek, "Sezon boyunca misafirlerini ağırlayan Pamukkale'deki otellerimiz, bayramda yüzde 100 doldu. Bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bu da turizimcinin yüzünü güldürüyor. Pamukkale'mize ilgi her geçen gün artıyor." dedi. İstanbul 'dan ailesiyle gelen Funda Tekin, Pamukkale'deki manzaranın uzun kuyrukta beklemeye değdiğini anlatarak, "Çok güzel ve mükemmel bir yermiş. İlk defa geliyorum. İyi ki gelmişiz. Gördüğüm manzara, beklediğim o uzun giriş sırasına değdi." diye konuştu. Bursa 'dan arkadaşıyla gelen Emel Yıldız ise ilk defa gezdiği "beyaz cenneti" inanılmaz bulduğunu belirterek, daha önceden gelmediği için biraz üzüntü duyduğunu ancak manzaranın her şeyi unutturduğunu söyledi.Ayşe Tok da Pamukkale'yi çok beğendiğini aktararak, "Tekrar gelmeyi istiyorum. Bayram tatilinin tadını Pamukkale'de çıkardığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.Pamukkaleye 6 günde yaklaşık 80 binin üzerinde turistin geldiği belirtildi.