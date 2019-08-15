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Pamukkale'yi bayramda 70 bin kişi ziyaret etti

47 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Pamukkale'yi bayramda 70 bin kişi ziyaret etti, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle yılın her mevsimi ilgi gören Pamukkale, bayram tatilinde en yoğun günlerini yaşadı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'yi görmek üzere dünyanın dört bir yanından gelen yabancılara bayram tatilini fırsat bilen yerli turistler de eklenince, bölgede adeta adım atacak yer kalmadı.
Ege ve Akdeniz'deki tatil beldelerinden dönüşe geçenlerin de Pamukkale'ye uğramasıyla, ören yeri girişinde uzun kuyruklar oluştu.
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde oldukça verimli geçen 2019 turizm sezonundan Pamukkale'nin de nasibini aldığını söyledi.
Pamukkale'de bayram tatili boyunca ciddi yoğunluk yaşandığını dile getiren Şen, şöyle konuştu:
"Pamukkale, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerlerinin başında geliyor. Yaz döneminde yerli misafirlerimizin arttığı bölge, bayram tatilinde sahil beldelerine gitmeyen vatandaşlarımızdan ilgi gördü. Pamukkale, ayrıca sahillere gidenlerin de geçiş güzergahında olmasından dolayı tercih edildi. Bayramın 4 gününde 57 bin ziyaretçinin giriş yaptığı Pamukkkale'yi, arifeyle birlikte 5 günlük tatilde 70 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Konuklarımız, eşsiz güzellikteki travertenlerde termal suyla temas ederek buradaki güzelliği yaşadı. Antik havuzda tarihi sütunlar arasında yüzen ziyaretçiler, Hierapolis Ören Yeri'ni gezdi. Hedefimiz, misafirlerimizi günübirlikten çıkarıp, konaklama gün sayılarını artırmak. Denizli'deki turizm potansiyelini tanıtarak daha çok ziyaretçiyi ağırlamak istiyoruz."
Pamukkale, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:09 Kaynak: AA
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