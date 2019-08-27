Son Dakika Haberleri: Pamukkale yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pamukkale yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

43 dakika önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Pamukkale yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Pamukkale yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 09 RC 848 plakalı otomobili ile Pamukkale istikametine giden Emrullah B. (36) bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobili ile takla attı. Yol kenarında bulunan tarlaya devrilen otomobilde, sürücü Emrullah B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü, kaza yerinden tahliye etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşini sokak ortasında boğazı, göğsü ve koltuk altından bıçakladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı, lüks makam aracını satışa çıkardı 4 yaşındaki kızının gözleri önünde ayrılmak isteyen eşinin boğazını kesti Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:18:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pamukkale yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]