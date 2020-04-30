- Pamukkale zabıtasından 'Halk Sağlığı' denetimi - Son Dakika

- Pamukkale zabıtasından 'Halk Sağlığı' denetimi

DENİZLİ - Denizli Pamukkale Belediyesi, Ramazan ayı dolayısı ile ilçe genelindeki fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini denetledi.

Pamukkale ilçesi genelinde faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerine yönelik periyodik denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri Ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimlerini daha da sıklaştırdı. Ekipler, fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini tek tek inceleyerek, imalatın kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. İşletmeleri ruhsat, hijyen ve gramaj gibi konularda detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, ayrıca korona virüsünün yaygın olduğu bu dönemde özellikle hijyen konusunda çok titiz inceleme yaptılar. Ekipler işletmelerde çalışan personellerin eldiven, maske ve bere takıp takmadıklarını da denetledi.

İlçe halkının sağlığı için gerekli denetimleri yılın her döneminde yaptıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimlerimiz sıklaştı. Zabıta ekiplerimiz, insanların temel gıda ihtiyacı olan ekmek ve unlu mamulleri üretim yerlerini sıkı bir şekilde denetleyip kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyorlar. Sağlıksız üretim ve satış yapan, kuralları ihlal eden işletmelere kesinlikle izin verilmiyor ve yasal işlemler yapılıyor. Bizler yerel idareciler olarak tüm hizmetlerimizin yanında halkımızın sağlığını da düşünmek zorundayız. Çünkü hassas bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bu günleri de en kısa zamanda geride bırakacağız" dedi.