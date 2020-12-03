Pamukkale zabıtasından pazar yerlerinde denetim - Son Dakika

Pamukkale zabıtasından pazar yerlerinde denetim

03.12.2020 10:08
Pamukkale zabıtasından pazar yerlerinde denetim, System.String[]

Ülke olarak korona virüs ile mücadele aralıksız devam ederken Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde sıkı denetimler yapıyor.

Ülke olarak korona virüs ile mücadele aralıksız devam ederken Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde sıkı denetimler yapıyor. Ekipler maske, mesafe ve hijyen konularında hem pazar esnafına hem de alış verişe gelen vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Korona virüs ile mücadele konusunda önemli çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi, pazar yerlerindeki denetimlerini de aralıksız gerçekleştiriyor. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan pazarlarda maske, mesafe ve hijyen konuları ile sigara içme yasağı kurallarında incelemelerde bulunuyor. Ekipler yaka kamerası ile yaptıkları denetimlere fiziki mesafe kuralları ve maske takma kuralına uymayanlar olursa uyarılarda bulunuyor. Uyarıya rağmen kurallara uymayan olursa korona virüsle mücadele konusundaki ilgili maddeye göre para cezası kesebiliyor. Zabıta ekipleri kurulan her pazarda denetimlerini gün boyu sürdürerek korona virüsle mücadele için yoğun mesai harcıyor. Ayrıca esnafların ve vatandaşların HES sorguları da ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

"Hep birlikte mücadele ederek korona virüsü yenebiliriz"

Korona virüs ile mücadele konusunda önemli bir noktada bulunulduğunu ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Herkes belirlenen mücadele kurallarına uymalı. Biz bir taraftan dezenfekte ile ilgili çalışmaları aralıksız sürdürürken bir taraftan da esnaflarımıza maske dağıtımını yapıyoruz. Halkımızın alış verişleri için kullandıkları pazar yerlerinde daha çok dikkatli olunmalı. Bu nedenle ekiplerimiz hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumak için uyulması gereken kuralların denetimlerini yapıyor. Halkımızın sağlığı çok önemli. Bu nedenle kıymetli vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulmasını rica ediyoruz. Hep birlikte mücadele ederek korona virüsü yenebiliriz" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale zabıtasından pazar yerlerinde denetim
Pamukkale zabıtasından pazar yerlerinde denetim
Pamukkale zabıtasından pazar yerlerinde denetim
Pamukkale zabıtasından pazar yerlerinde denetim
Pamukkale zabıtasından pazar yerlerinde denetim
Pamukkale zabıtasından pazar yerlerinde denetim
Pamukkale zabıtasından pazar yerlerinde denetim

Zabıta Müdürlüğü, Koronavirüs, Pamukkale, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukkale zabıtasından pazar yerlerinde denetim - Son Dakika


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