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Pamukkaleli esnaflara 1400 TL nakdi yardım başvuruları başladı - Son Dakika

Pamukkaleli esnaflara 1400 TL nakdi yardım başvuruları başladı

08.06.2021 16:24
Pamukkaleli esnaflara 1400 TL nakdi yardım başvuruları başladı, System.String[]

Pamukkale Belediye Meclisi, pandemiden etkilenen esnaflara yönelik olarak 1400 TL nakdi yardım yapma kararı almıştı.

Pamukkale Belediye Meclisi, pandemiden etkilenen esnaflara yönelik olarak 1400 TL nakdi yardım yapma kararı almıştı. Birçok sektörde binlerce esnafa verilecek olan desteğin başvuruları başladı.

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde faaliyetlerine devam eden ve korona virüs nedeniyle işleri bozulan ya da olumsuz etkilenen esnaflara 1400 TL nakdi yardım yapıyor. Pamukkale Belediye Meclisi'nin Haziran ayında gündeme gelen ve kabul edilen karara göre esnaflara büyük destek sağlanıyor. Buna göre Pamukkkale ilçesinde yer alan ve Covid-19 pandemisi nedeniyle faaliyetleri durdurulan ve ekonomik zarar yaşayan kahvehane, kafe, çay ocağı gibi yerler ile okul kantinleri, internet kafeler, lunaparklar, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen ve benzeri işyeri ve işletmelere tek seferde 1400 TL nakdi yardım yapılacak. pamukkale.bel.tr internet adresinden vergi levhası ve işyeri açma ile çalışma ruhsatıyla birlikte yapılacak olan başvurular bugünden itibaren alınmaya başlandı. Yapılacak olan incelemeden sonra yardım almaya hak kazanan esnaflara tek seferde bir defaya mahsus 1400 TL nakdi yardım bedelleri hesaplarına yatırılacak.

"Bu desteklerimiz esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun"

Dünyayı ve ülkemizi etkileyen korona virüs nedeniyle herkesin zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Bu süreçte Pamukkale Belediyesi olarak hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın yanında olduk. Süreç uzayınca bir şeyler daha yapmak gerektiğini düşündük. Son meclis toplantımızda alınan karara göre birçok sektörde faaliyet gösteren ve korona virüs nedeniyle kayba uğrayan esnaflarımıza 1400 TL nakdi yardım yapacağız. Kıymetli esnaflarımız www.pamukkale.bel.tr adresi üzerinden kolay bir şekilde başvurularını yapabilirler. İncelemenin ardından en kısa sürede yardımları esnaflarımıza ulaştıracağız. Bu desteklerimiz esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Pamukkaleli esnaflara 1400 TL nakdi yardım başvuruları başladı

Türk Lirası, Koronavirüs, Pamukkale, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pamukkaleli esnaflara 1400 TL nakdi yardım başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


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