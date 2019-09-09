Pamuklu yüklü tır cayır cayır yandı
56 dakika önce
Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesinde pamuk yüklü tır cayır cayır yandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:50 Kaynak: İHA
Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesinde pamuk yüklü tır cayır cayır yandı.
Suriye'nin Halep Kentine bağlı Azez ilçesinde Türkiye'ye pamuk taşıyan tır bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Pamukların tutuşmasıyla birlikte tır cayır cayır yandı. Kilis'in sınır hattından dahi görülen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. - KİLİS
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