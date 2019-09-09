Son Dakika Haberleri: Pamuklu yüklü tır cayır cayır yandı
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Pamuklu yüklü tır cayır cayır yandı

56 dakika önce

Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesinde pamuk yüklü tır cayır cayır yandı.

Pamuklu yüklü tır cayır cayır yandı, System.String[]

Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesinde pamuk yüklü tır cayır cayır yandı.


Suriye'nin Halep Kentine bağlı Azez ilçesinde Türkiye'ye pamuk taşıyan tır bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Pamukların tutuşmasıyla birlikte tır cayır cayır yandı. Kilis'in sınır hattından dahi görülen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. - KİLİS

Kilis, Azez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:50 Kaynak: İHA
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