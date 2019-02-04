Pamukludağlılar'dan Çiftçi'ye Destek

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Erzurum Pazaryolu Pamukludağ Köyü Derneği'nin konuğu oldu. Çiftçi, "Çayırova'da yaşıyor olmak benim için şandır, şereftir" dedi

Erzurum Pazaryolu Pamukludağ Köyü Derneği tarafından her 15 günde bir organize edilen birliktelik programının konuğu, AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi oldu. Dernek binasında gerçekleştirilen programa; Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi dışında AK Parti İlçe Başkan Vekili Aşkı Duman, Çayırova Erzurumlular Spor Kulübü Dernek Başkanı Ahmet Akçay, Pamukludağ Köyü Dernek Başkanı Mustafa Yıldız, halk ozanları, yerel ses sanatçıları ve dernek üyeleri katıldılar.

OZANLAR DA KATILDI

Programın açılışında konuşan yönetim kurulu üyesi Nazmi Duman, derneğin çalışmaları hakkında katılımcılar kısa bir sunum yaptı. Erzurumlu olan Ozan Şahin Turgutoğlu'nun başkan Çiftçi'ye yönelik belediye başkanlığı dönemi ile alakalı, sazı ve sözüyle aktardığı söylemleri büyük alkış aldı. Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi ise konuşmasında, çocukluğunun Menderes Caddesi ve Fatih Caddesi'nde hem okuyup, hem de çalışarak geçtiğini aktardı.

31 MART'TAN SONRA DA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Çiftçi, "Çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği yerdir Çayırova. Şu an burada okul ve çocukluk arkadaşlarımı görüyorum. Biz buranın; Çayırova'nın evladıyız. Çalışmayı çok seviyorum. Neden çok seviyorum biliyor musunuz? İnsanlara hizmet etmek olarak görüyorum. Serbest çalışıyor olsam da, ne kadar çok çalışırsam, o kadar insana faydalı olurum düşüncesiyle çok seviyorum. İnşallah, desteklerinizle 31 Mart'tan sonra da daha çok çalışacağız" dedi.