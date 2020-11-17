Pamukluk Barajı Mersin'in içme suyunda yüz yılını kurtaracak - Son Dakika

Pamukluk Barajı Mersin'in içme suyunda yüz yılını kurtaracak

17.11.2020 11:05
Pamukluk Barajı Mersin'in içme suyunda yüz yılını kurtaracak, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Pamukluk Barajı İçmesuyu Hattının devreye girmesi durumunda su konusunda Mersin'de her şeyin topyekün değişeceğini belirterek, "Çok önemli bir proje.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Pamukluk Barajı İçmesuyu Hattının devreye girmesi durumunda su konusunda Mersin'de her şeyin topyekün değişeceğini belirterek, "Çok önemli bir proje. Gerçekten bir yüzyıl Mersin'de belki artık içmesuyu, içmesuyu eksikliği, içmesuyu fiyatları, sıkıntısı, sorunu konuşulmayacak bir proje" dedi.

Seçer, MESKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulunda göreve geldiklerinden bu yana 13 ilçede yaptıkları, devam ettirdikleri ve planladıkları yatırımları anlattı. MESKİ'nin 19 ayda yaptığı hizmetleri rakamlarla ilçe ilçe meclis üyelerine anlatan Seçer, devam eden ve planlanan içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı. Seçer, "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar devam eden ama bizden önceki süreçte başlamış ve biten toplam işlerimizin miktarı 205 milyon 925 bin lira. Bizden önceki dönemde bir kısmı başlamış, bir kısmı planlanmış, biz başlatmışız ve bitirmişiz. Bunlar içmesuyu yatırımı olarak 32 milyon 852 bin lira, kanalizasyon yatırımı olarak 35 milyon 701 bin lira, atıksu arıtma tesisi 121 milyon 294 bin lira, toplamda yağmursuyu yatırımı 15 milyon 112 bin lira ve muhtelif işler 965 bin lira olmak üzere söylediğim gibi 205 milyon 925 bin liralık işleri tamamlamışız" ifadelerini kullandı. 2020 yılı içerisinde devam eden içmesuyu yatırımlarının toplamını paylaşan Seçer, "Bizim dönemimizde başlayan, devam eden içmesuyu yatırımlarımızın toplamı 81 milyon 644 bin lira" diye konuştu.

"Bayramda su sıkıntısı yaşadığımız bölgelere çok çabuk müdahale ettik"

Başkan Seçer, özellikle geçtiğimiz bayram Toroslar ilçesinde yaşanan su sıkıntısını hatırlatarak, hızlıca müdahale ettiklerini ve proje çalışmalarını bitirdiklerini söyledi. Seçer, "2021 yılına girerken öncelikli olarak planladığımız yatırımların en önemlilerinden biri Toroslar ilçemizde bu yıl bayramda su sıkıntısı yaşadığımız bölgeler. Hem mevsimsel hem pandemi kaynaklı hem de tabi ki oradaki bazı tesislerimizde, müştemilatımızda ortaya çıkan eksiklerden kaynaklı sorunlar yaşamıştık. Çok çabuk müdahale ettik. Proje çalışmalarını bitirdik. Birçoğunun ihalelerini bitirdik" şeklinde konuştu.

"Anamur için hayati bir proje"

Anamur Otluca'da hayata geçirilecek projenin önemine dikkat çeken Seçer, "İller Bankası Genel Müdürlüğünde de bir dizi temaslarda da bulunuyoruz. Bu Anamur için çok önemli bir proje, hayati bir proje. 160 milyonun üzerinde bir proje. Daha önce bazı çalışmalar olmuş ama biz yeni bir format attık. Çok uzun vadeli Japon kredisi konusunda çalışmalar var. İnşallah tamamlayacağız o projeyi" dedi.

"Pamukluk'la bir yüzyıl Mersin'de içmesuyu fiyatları, sıkıntısı ve sorunu konuşulmayacak"

Mersin merkez ilçelerdeki içmesuyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 80-85'ini Tarsus'taki Berdan Havzasından alınan suyla beslediklerini ifade eden Seçer, şöyle devam etti; "Ancak Pamukluk Barajının İçmesuyu Hattının devreye girmesi durumunda, su konusunda Mersin'de her şey topyekün değişecek. Çok önemli bir proje. Gerçekten bir yüzyıl Mersin'de belki artık içmesuyu, içmesuyu eksikliği, içmesuyu fiyatları, sıkıntısı, sorunu konuşulmayacak bir proje. Bu konuda temaslarda bulunduk. DSİ Genel Müdürümüz ile görüştük. Konu ile ilgili genel müdür yardımcımızla, daire başkanı ile önceki hafta gitmiştik. MESKİ Genel Müdür Vekilimiz ve MESKİ'den Sorumlu Danışmanım Ertan Bey ile beraber ve daha sonra Lütfi Beyi ziyaret ettik. Onunla da bu konuyu çok detaylı konuştuk. Geldiğimiz nokta 2021 programına alındı. DSİ bunu aldı. Bütçeye de koydu. Tabi sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Orada biliyorsunuz su tutma işlemleri başlayacak."

"600 milyon değerinde bir yatırım"

Kendilerine destek veren DSİ yöneticilerine ve Bakan Lütfi Elvan'a teşekkür eden Seçer, "Pamukluk Barajının sulama konusu var, bir de içmesuyu temini konusu var. Bizim orada birçok ön yatırımlar yapılmış, tüneller yapılmış, içmesuyu ile ilgili. Sadece isale hattı duruyor. Daha önce ihale yapılmış, ihale bozulmuş, orada bazı olağanüstü gelişmeler olmuş ekonomide. İhaleyi fes etmek zorunda kalınmış. Her şey hazır, bir dokunuş. Bunu hep beraber yaparsak DSİ çok kısa sürede yapacak bunu. Ama biz borçlanacağız, bizi borçlandıracak. MESKİ ödeyecek bunu. Tabi ki uzun yıllara sari. Yaklaşık olarak 600 milyon değerinde bir yatırım. Son derece önemli bir yatırım Mersin için. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bugüne kadar bu konuda bizlere destek veren DSİ'nin yöneticilerine ve Lütfi Elvan'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Pamukluk Barajı Mersin'in içme suyunda yüz yılını kurtaracak
Pamukluk Barajı Mersin'in içme suyunda yüz yılını kurtaracak

Vahap Seçer, Yatırım, Mersin, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukluk Barajı Mersin'in içme suyunda yüz yılını kurtaracak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu
Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu         
10:42
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz         
10:33
Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü         
09:57
Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor         
09:52
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı 160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı         
08:29
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 11:15:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukluk Barajı Mersin'in içme suyunda yüz yılını kurtaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei