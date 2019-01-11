Son Dakika Haberleri: Pamukova 75.yıl İlkokulu Öğrencilerinden Yardım Kampanyası

Pamukova 75.yıl İlkokulu Öğrencilerinden Yardım Kampanyası

30 dakika önce

Pamukova 75. Yıl İlkokulu öğrencileri, Batman Kozluk 29 Ekim İlkokulu öğrencilerine kıyafet yardımında bulundu.

Pamukova 75.yıl İlkokulu Öğrencilerinden Yardım Kampanyası, System.String[]
Pamukova 75. Yıl İlkokulu öğrencileri, Batman Kozluk 29 Ekim İlkokulu öğrencilerine kıyafet yardımında bulundu.

Pamukova 75. Yıl İlkokulu öğrencileri "Heba etme hibe et", "Minik eller üşümesin" sloganlarıyla başlattıkları kampanya kapsamında güzel bir dayanışma örneği sergileyerek Batman Kozluk 29 Ekim İlkokulu öğrencilerine kıyafet yardımında bulundular. Yardımlaşma değeri sorumlu sınıf öğretmeni Ridvan Kayan'ın koordinatörlüğünde paylaşma ve yardımlaşma değerini yaparak yaşayarak işleyen öğrenciler büyük bir özveriyle yardım kampanyasına katıldılar.

Bazı sınıflarda öğrenciler kendi ördükleri atkıları göndererek kampanyaya katıldı. 12 Aralık 2018 tarihinde başlatılan kampanyada toplanan kışlık kıyafetler gönüllü anneler yardımıyla kolilendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Pınarbaşı, PTT Pamukova Şubesi Müdürü Mustafa Turan, okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen törenle, kıyafetler ihtiyaç sahibi okula ulaştırılmak üzere PTT Pamukova Şubesine teslim edildi. Okul Müdürü Mehmet Kabasakal yaptığı açıklama, "Öğrencilerimizin yardımlaşmayı yaparak yaşayarak öğrendikleri bu projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:22 Kaynak: İHA

29 Ekim, Kozluk, Batman, Pamukova, Güncel
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