Son Dakika Haberleri: Pamukova Belediye Başkanı Övün Mazbatasını Aldı

Pamukova Belediye Başkanı Övün Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Saadet Partisi'nden Pamukova Belediye Başkanı seçilen İbrahim Güven Övün, mazbatasını aldı.

Pamukova Belediye Başkanı Övün Mazbatasını Aldı, System.String[]
Saadet Partisi'nden Pamukova Belediye Başkanı seçilen İbrahim Güven Övün, mazbatasını aldı.

Övün ve belediye meclis üyeleri ilçe seçim kurulundan mazbatalarını aldıktan sonra, Saadet Partisi İl Başkanı Kemal Bay, İlçe Başkanı Kemal Taş ve beraberindekilerle Pamukova Belediyesi binasına geldi.

Burada toplanan vatandaşlara hitap eden Övün, Pamukovalıların yıllardır bugünü beklediğini belirtti.

İlçe Müftüsü Celil Şimşek'in yaptırdığı dua sonrası belediye hizmet binasına giren Övün'ü belediye personeli çiçeklerle karşıladı.

Belediye Başkanlığı mührünü başkan yardımcısı Osman Yılmaz'dan alan Övün, ilk mührünü önüne getirilen bir evraka bastı.

Övün, daha sonra tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:21 Kaynak: AA

İbrahim Güven, Saadet Partisi, Pamukova, Politika
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