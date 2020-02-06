Pamukova'da 2 TIR ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pamukova'da 2 TIR ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika

Pamukova'da 2 TIR ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme kaza

13 dakika önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 2 TIR ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 sürücü yaralandı.

Pamukova'da 2 TIR ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme kaza, System.String[]

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 2 TIR ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, gece yarısı, D-650 Karayolu'nun Gölpark mevkisinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Yusuf Kısaağıl idaresindeki 03 VZ 538 plakalı TIR, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan çıkan 41 NC 928 plakalı kamyona çarptı. Murat Güleç de kazayı görüp manevra yapınca sürücüsü olduğu 11 AAF 134 plakalı TIR'ın refüjdeki ağaçlar ile trafik tabelalarına çarpmasına neden oldu. 03 VD 970 plakalı kamyon ise kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada, TIR sürücüleri Yusuf Kısaağıl ve Murat Güleç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adapazarı, Pamukova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:35 Kaynak: DHA
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