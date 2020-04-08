Son Dakika › Güncel › Pamukova'da 525 paket kaçak sigara ele geçirdi - Son Dakika
Pamukova'da 525 paket kaçak sigara ele geçirdi
6 saat önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yapılan operasyonda 535 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yapılan operasyonda 535 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Elperek Mahallesi'ndeki boş bir dükkanda kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon yaptı.
Operasyonda 525 paket kaçak sigara bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan N.İ. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:22 Kaynak: AA
Son Dakika Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı