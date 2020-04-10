Pamukova'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Pamukova'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yenice Mahallesi Yavuz Sokak'ta Ahmet Elgün'e ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.
Evin içinin dumanla dolması sonucu uykudan uyanan ev sahipleri evden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itafiye ekipleri yangını söndürdü.
Ahşap ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:02 Kaynak: AA
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