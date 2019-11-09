Pamukova'da asayiş ve trafik denetimi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı önünde jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak, olası kazaları önlemek amacıyla asayiş, uyuşturucu etkisi altında ve alkollü araç kullananlara yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirilen denetimlerde 187 araç incelendi.
Polis ve jandarma ekiplerince durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması, sürücülere ise alkol testti yapılırken belgeleri eksik olanlara cezai işlem uygulandı.