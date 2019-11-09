Son Dakika Haberleri: Pamukova'da asayiş ve trafik denetimi
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Pamukova'da asayiş ve trafik denetimi

7 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Pamukova'da asayiş ve trafik denetimi, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı önünde jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak, olası kazaları önlemek amacıyla asayiş, uyuşturucu etkisi altında ve alkollü araç kullananlara yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirilen denetimlerde 187 araç incelendi.

Polis ve jandarma ekiplerince durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması, sürücülere ise alkol testti yapılırken belgeleri eksik olanlara cezai işlem uygulandı.

Pamukova, Jandarma, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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