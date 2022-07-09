Pamukova'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Pamukova'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

09.07.2022 18:17
Pamukova'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sakarya- Bilecik kara yolunda seyreden B.S. (45) idaresindeki 54 YY 491 plakalı otomobil, Şeyhvarmaz Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, emniyet şeridinde durdu.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Kaynak: AA

Pamukova, Bilecik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukova'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pamukova'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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