Son Dakika Haberleri: Pamukova'da evde sağlık hizmeti hayata geçirildi
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Pamukova'da evde sağlık hizmeti hayata geçirildi

7 dakika önce

Pamukova Belediyesi tarafından yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ücretsiz evde sağlık hizmeti hayata geçirildi.

Pamukova'da evde sağlık hizmeti hayata geçirildi, System.String[]
Pamukova Belediyesi tarafından yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ücretsiz evde sağlık hizmeti hayata geçirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Güven Övün'ün seçim vaatleri arasında bulunan uygulama ile ilçedeki yaşlı, engelli ve hastaların sağlık ihtiyaçları, aileleriyle birlikte yaşadıkları ortamda belediye tarafından karşılanacak.
Evde sağlık hizmetinden öncelik sırasına göre engelli, yatalak, 65 yaş üstü, 45-65 yaş arası ve 18-45 yaş arası vatandaşlar yararlanabilecek.
İlk doz serum, iğne ve benzeri ilaçlarını Aile Sağlığı Merkezi'nde yaptıracak vatandaşlar, doktorun yazdığı reçeteyle belediyeye kayıt yaptırabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Güven Övün, Pamukova, Güncel
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